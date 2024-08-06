哈日族快看！日圓換匯變便宜回0.22字頭 5萬台幣差1天多5518日幣
日圓兌美元在暴升後，今（6）日一度回貶至146價位，目前在144價位盤整，雖然新台幣兌美元也貶破32.7元，但貶幅沒日圓大，也使得日圓換匯價也回到0.22字頭，台灣銀行日幣現鈔賣出價早盤一度回貶到0.2283元，若與昨日盤中最高0.2342元相較，換新台幣5萬元，差一天就可多換5518日幣，到日本可以多吃5碗一蘭拉麵。
記者顏真真／台北報導
根據彭博資訊指出，日圓止升回貶，是因為預期日本股市在周一大跌後反彈，加上美元指數觸底反彈，從102.15回升至102.74附近，日圓兌美元則從141.695貶回146.359，貶幅有3.54%，目前在144.6附近震盪。同樣，新台幣兌美元今日早盤也回貶，並貶破32.7元，一度下探32.736元，貶快1角，目前在32.728元震盪整理。
不過，日圓貶幅仍大於新台幣，也使得日圓換匯價也變便宜一點，台銀日幣現鈔賣出價今日早盤回到「0.22」字頭，一度來到0.2283元，比前一交易日換匯高點0.2342元便宜些，目前在0.2299元附近。若以換新台幣5萬元來說，昨日0.2342元只能換到21萬3492日幣，今天可以換到21萬9010日幣，一天就差了5518日幣，去日本可多吃5碗一蘭拉麵。
※【NOWnews 今日新聞
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