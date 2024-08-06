奧運土耳其神射手大叔出差被徵召？傳賽前2小時收通知　真相曝光

鄭中基開除經紀人「和老婆有關」？港圈爆正宮出手：不滿兩人關係

▲鄭中基日前宣布和經紀人終止合作，演唱會結束後也想暫時離開演藝圈休息。（圖／記者朱永強攝）
▲鄭中基日前宣布和經紀人終止合作，演唱會結束後也想暫時離開演藝圈休息。（圖／記者朱永強攝）

記者藍詩孟／綜合報導

香港歌手鄭中基8月3日晚間無預警宣布9月來台開唱後想暫時休息一陣子的消息，同時也表示與合作多年的美女經紀人何慶湘終止工作關係，並提及對方有「工作及道德操守問題」，一番聲明讓外界霧裡看花。香港一名電台主持人昨（5日）晚間就跳出來爆料，表示有傳聞指何慶湘的離職與鄭中基老婆余思敏有關，疑似兩人的關係讓余思敏不滿，才釀成何慶湘離職的局面。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭中基聲明文有問題？這句話被質疑不合理

據《香港01》報導，電台主持人陳志雲、李婉華昨晚在網路連線直播時，就聊到鄭中基開除經紀人一事。首先，李婉華提到鄭中基在臉書發表的第一篇聲明，「由於發現何慶湘工作及道德操守有問題，本人與機動娛樂立即終止合作」，讓她覺得有古怪。

陳志雲表示，有知情人士透露給他，這篇聲明確實表達不明確，其實不是鄭中基終止與機動娛樂合作，而是終止與何慶湘合作，「機動娛樂是他（鄭）的公司，沒有理由跟自己的公司終止合作」。

▲鄭中基突然在台上痛哭，感性表示曾讓歌迷失望過。（圖／寬宏藝術提供）
▲鄭中基公司聲明表示，因情緒問題，鄭中基在結束音樂會、演唱會後將休息一陣子，暫時離開演藝圈。（圖／寬宏藝術提供）
疑不滿鄭中基和何慶湘關係　正宮余思敏出手干預？

李婉華則發現，一貫低調的鄭中基太太余思敏，這次卻在鄭中基發表聲明前，率先在IG限時動態中寫道「Good morning HK. Something big are coming...want to see？（早安香港，即將有大事要發生了，想看？）」並標記了鄭中基、何慶湘、機動公司等，看起來十分反常。

李婉華也認為，何慶湘身為鄭中基的經紀人卻頻頻參與幕前工作，有搏出鏡率、捧自己的感覺，平常與鄭中基的互動也相當密切，似乎已經超越普通經紀人界線。

▲鄭中基日前宣布與合作多年的經紀人何慶湘（右）終止工作關係。（圖／IG@tinyeyes39）
▲何慶湘（右）與鄭中基合作多年，如今卻被開除離開公司，消息發生的太突然讓外界懷疑有內幕。（圖／IG@tinyeyes39）
為機動娛樂賣命多年　有人為何慶湘抱不平　

陳志雲對此就補充，自己聽過的兩個謠傳版本，有一派人得知何慶湘被開除後很替她抱不平，認為何慶湘為了讓公司賺錢忙前忙後，幫忙拍YouTube、參與營運等，是公司的大功臣；但也有一派人透露，何慶湘與鄭中基關係好，卻只接鄭中基的工作，不處理余思敏的，才導致余思敏不滿，對何慶湘心生芥蒂。

另外，鄭中基聲明提到有情緒困擾，陳志雲就懷疑，說不定是因為他被夾在兩個女人中間，很難做人才感到困擾。況且一般老闆開除合作多年的員工，有必要拋下多年情份，點出對方有道德操守的問題嗎？這讓主持人不禁猜測，鄭中基的聲明文很可能是太太出手干預的，但鄭中基和何慶湘之間到底有沒有過從甚密，目前無從得知。

鄭中基突拋震撼彈！宣布高雄演唱會後「離開歌壇」　還開除經紀人

野生張柏芝帶神祕小兒子現身香港街頭　人間消失5個月後首度露面

陳曉不甩「婚變風波」投入拍新作品！同劇香港女星曝他最新近況

鄧麗君站在香港路上被拍！驚人美照隔47年出土　小腿美到像AI修圖

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生