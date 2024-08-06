憂國會職權修法影響權利！潘孟安曝總統極憂心：要挺身捍衛憲法
憲法法庭今（6）日針對國會改革釋憲案進行言詞辯論，聲請人總統賴清德代表、總統府秘書長潘孟安在發言時表示，總統是國會改革的支持者，但這次立法院只透過修法程序而非修憲程序，就片面更動憲法權力分立的界限，甚至有侵害人民權利的疑慮，總統身為憲政守護者，對國家負責、維護人民權利，是他責無旁貸的使命。
記者陳佩君／台北報導
立法院於今年5月28日三讀通過國會職權修法相關條文，行政院提出覆議遭立法院否決，總統於6月24日公布，國會職權修法法律已於6月26日生效。民進黨立法院黨團、行政院、總統賴清德、監察院先後聲請釋憲及暫時處分，憲法法庭7月10日就暫時處分召開準備程序庭，7月19日裁定國會職權修法有關「聽取國情報告」、「聽取報告及質詢」、「人事同意權行使」、「調查權行使」、「聽證會舉行」及「藐視國會罪」等規定暫停適用。
國會職權修法言詞辯論今登場，總統府代表，將由秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵，分別在上下午出席。
潘孟安在發言時表示，要跟各位大法官報告，總統和他都擔任過立法委員，也參與過多次的國會改革方案，對本次立法院這次藉著號稱「改革」通過的法律，都極為關切與憂心。
潘孟安說，總統是國會改革的支持者，但這次立法院只透過修法程序而非修憲程序，就片面更動憲法權力分立的界限，甚至有侵害人民權利的疑慮，總統就必須為了捍衛憲法挺身而出。
潘孟安直言，立法過程不但缺乏討論，讓人民對不公開、不透明，卻要影響他們權益的法案感到焦慮，總統及各憲政機關就有責任，透過釋憲維護人民權利。
潘孟安說，立法院當然得聽取總統國情報告，但不等於可以修法就課予總統在憲法沒有的義務，立法院行使人事同意權，也不代表就能透過擺爛不予審查等規定，造成未來憲政機關運作困難，至於立法院調查權，也不能用不符比例原則的強行規定侵害人民基本權利。
潘孟安強調，總統身為憲政守護者，對國家負責、維護人民權利，是他責無旁貸的使命。