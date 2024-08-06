美股重挫巴菲特出手？郭正亮爆「內幕」跌破眼鏡：他1動作太誇張
「股神」巴菲特旗下投資公司波克夏海瑟威日前公佈今年第2季財報，繼第1季大砍13％持有的蘋果股份後，第2季再加碼拋售手中近50％的蘋果股份，這也讓波克夏的現金儲備達到創新高的2769.4億美元。對此前立委郭正亮昨（5）日就表示，巴菲特做那個動作也滿誇張的，就iPhone16即將要出貨了，他竟然把蘋果的股票砍掉一半。
記者莊蕙如／台北報導
昨日美股加入全球股市慘跌行列，道瓊工業指數與那斯達克指數開盤皆暴跌餘千點，標普500指數與費城半導體指數跌幅分別為4.10%與5.95%。而大型科技股首當其衝遭到拋售，輝達重挫逾14%，失守100美元，台積電ADR狂瀉近10%。
郭正亮在政論節目中表示，「這個股市我覺得主要還是因為前面對AI的預期太高，結果營收不如預期，自然就會掉下來，漲多就是最大的利空。」
郭正亮也提到，「巴菲特做那個動作也滿誇張的，就iPhone16即將要出貨了，他竟然把蘋果的股票砍掉一半，大家不是都看好iPhone16嗎？所以我覺得他顯然就是判斷漲太多了，然後都提前反應。」
郭正亮表示，「事實上英特爾才更激烈，英特爾那天大跌26％，英特爾還展開史上最大規模的裁員1萬500人，倒不是輝達，輝達只是其中之一，所以主要應該是跟2000年的網路泡沫有點類似」，郭正亮最後也說，「今天極度恐慌到有200隻股票跌停，我覺得要再看一下明天，這也不用急。」