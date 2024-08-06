奧運羽球／馬琳原是奪金熱門卻意外傷退！西媒如今曝光她嚴重傷勢
2024巴黎奧運女子羽球單打賽事，被視為是奪金熱門之一的西班牙好手馬琳（Carolina Marín）在4強戰上對決中國何冰嬌，整場比賽馬琳一路皆取得領先，眼看即將就能前進金牌戰，她卻在第2局領先時意外拐到腳受傷退場，最後比數停留在21：14、10：8，這位已經31歲的前奧運金牌得主，這次在4強結束這一次的奧運之旅。而如今馬琳的傷勢也出爐，確定為右膝十字韌帶撕裂，過去她就曾遭遇相同的傷勢。
記者陳品翔/綜合報導
馬琳被視為奪金熱門 4強戰卻意外傷退
根據西班牙媒體《馬卡報》報道，馬琳稍早抵達馬德里之後，隨後馬上前往醫院進行第一次檢查，結果顯示她再度遭遇右膝十字韌帶撕裂的重傷，過去馬琳就曾在2019年1月在印尼公開賽比賽期間，遭遇過同一位置的傷病。如今她再度遭逢同樣傷勢，後續勢必要進行一連串的休息與復健，也讓許多西班牙球迷相當不捨。
何冰嬌最終獲銀牌 典禮帶西班牙徽章致敬馬琳
而因為馬琳傷退的緣故，意外獲得前進金牌戰資格的中國好手何冰嬌，最終則在決賽上以13：21、16：21不敵南韓一姐安洗瑩，但也收獲銀牌，為個人生涯首面的奧運獎牌。
而當何冰嬌出席頒獎典禮時，她也展現出暖心一面，只見她手中特地拿著西班牙徽章，用這樣的方式致敬意外受傷退賽的馬琳，何冰嬌賽後接受訪問時說到：「帶著西班牙的徽章站上頒獎台，是因為昨天的4強賽中我的對手不幸受傷了，對此我感到很心痛，希望能夠帶著她的拚勁投入到決賽當中。因為她是一位非常優秀的運動員，我希望瑪琳能看到，同時也祝她早日康復。」