奧運獎金「台灣30選手」確定領到！名單、金額整理：免奪獎牌也有

奧運體操／唐嘉鴻、張博恆並列奪銅！「中國旗在上」真實原因曝光

▲唐嘉鴻（右）在巴黎奧運男子體操單槓項目中，與中國選手張博恆（左）並列第3名，頒獎時中國旗幟卻在台灣奧運會旗上方，引起網友熱議。（圖／美聯社／達志影像）
▲唐嘉鴻（右）在巴黎奧運男子體操單槓項目中，與中國選手張博恆（左）並列第3名，頒獎時中國旗幟卻在台灣奧運會旗上方，引起網友熱議。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

「亞洲貓王」唐嘉鴻昨（6）日在巴黎奧運男子體操單槓決賽舞台，首個出賽雖然出現掉槓嚴重失誤，但後續登場的各國選手也都紛紛失誤，讓唐嘉鴻最終以13.966分，和中國好手張博恆並列第3，一起拿下銅牌。然而頒獎時，中國國旗卻被掛在台灣奧運會旗上方，引起不少網友熱議，但事實上這和場外因素無關，單純是由開幕式進場時各隊的排序而定

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唐嘉鴻、張博恆同分　並列單槓銅牌

唐嘉鴻在決賽中，使出招牌的「貓跳540度」，雖然第一段套路出現掉槓失誤，但仍堅持完成後續動作，最後以難度6.5分，執行分7.466分，拿下總分13.966分，比預賽時拿下的14.933分低了許多。

但巧合的是，最大勁敵張博恆，在最後落地時也發生失誤，執行分遭到扣分，同樣以難度6.5分，執行分7.466分，獲得完全相同的13.966分。事實上，若2人的難度分不同，即便總分相同，也會由難度較高的一方獲勝，唐嘉鴻、張博恆在各項分數上都相同，因而最終並列銅牌

完全同分狀況　奧會有準則應對

不過頒獎時，中國國旗卻在台灣奧運會旗上方，讓部分網友提出質疑，認為是否受到場外因素影響。但其實當獎牌並列時，國際奧林匹克運動會早有準則規定，由開幕式運動員進場時的各隊排序而定。

本屆開幕式中，中國隊的法語為Chine，而中華隊的法語為Taipei chinois，分別取字首「C」、「T」先後出場。因此唐嘉鴻、張博恆並列銅牌，才會出現中國代表團旗在中華代表團旗之上的狀況

值得一提的是，本屆中華隊至少6面獎牌入袋，已經超越2004年雅典奧運、2016年里約奧運，成為上屆東京奧運12面獎牌之外，隊史次佳成績

▲唐嘉鴻在巴黎奧運男子體操單槓項目中，與中國選手張博恆並列第3名，2人在頒獎典禮上的互動相當可愛。（圖／美聯社／達志影像）
▲唐嘉鴻在巴黎奧運男子體操單槓項目中，與中國選手張博恆並列第3名，2人在頒獎典禮上的互動相當可愛。（圖／美聯社／達志影像）
▲「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運男子體操單槓決賽登場，可惜出現掉槓失誤，但仍拿下銅牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運男子體操單槓決賽登場，可惜出現掉槓失誤，但仍拿下銅牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運體操單槓項目，以13.966分奪下銅牌，為中華隊收下第6面奧運獎牌！（圖／NOWnews社群中心製）
▲「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運體操單槓項目，以13.966分奪下銅牌，為中華隊收下第6面奧運獎牌！（圖／NOWnews社群中心製）

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