奧運體操／唐嘉鴻、張博恆並列奪銅！「中國旗在上」真實原因曝光

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唐嘉鴻在決賽中，使出招牌的「貓跳540度」，雖然第一段套路出現掉槓失誤，但仍堅持完成後續動作，最後以難度6.5分，執行分7.466分，拿下總分13.966分，比預賽時拿下的14.933分低了許多。
但巧合的是，最大勁敵張博恆，在最後落地時也發生失誤，執行分遭到扣分，同樣以難度6.5分，執行分7.466分，獲得完全相同的13.966分。事實上，若2人的難度分不同，即便總分相同，也會由難度較高的一方獲勝，唐嘉鴻、張博恆在各項分數上都相同，因而最終並列銅牌。
完全同分狀況 奧會有準則應對
不過頒獎時，中國國旗卻在台灣奧運會旗上方，讓部分網友提出質疑，認為是否受到場外因素影響。但其實當獎牌並列時，國際奧林匹克運動會早有準則規定，由開幕式運動員進場時的各隊排序而定。
本屆開幕式中，中國隊的法語為Chine，而中華隊的法語為Taipei chinois，分別取字首「C」、「T」先後出場。因此唐嘉鴻、張博恆並列銅牌，才會出現中國代表團旗在中華代表團旗之上的狀況。
值得一提的是，本屆中華隊至少6面獎牌入袋，已經超越2004年雅典奧運、2016年里約奧運，成為上屆東京奧運12面獎牌之外，隊史次佳成績。
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