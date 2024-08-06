大盤跌靠槓反操作創獲利 「4檔台股反向ETF」近1個月股價漲近2成
台股昨（5）日上演大屠殺，不僅失守2萬點關卡，市值蒸發6兆元，更創下單日盤中最大跌幅、跌點及單日收盤最大跌幅、跌點4大新紀錄。市場震盪劇烈，有不少資金湧向槓反ETF避險，4檔台股反向ETF包括群益台灣加權反1（00686R）、元大台灣50反1（00632R）、富邦台灣加權反1（00676R）和國泰台灣加權反1（00664R），漲幅最高達9.92%。市場法人表示，近期市場震盪劇烈，建議投資人可善用槓反ETF操作，創造獲利契機。
記者魏妤庭／台北報導
根據投信統計，截至8/5為止，台股反向ETF表現亮眼，在大盤重摔超過1800點時，4檔平均漲幅近1成，其中又以00686R上漲9.92%表現最佳。若將時間拉長到20日，00664R漲19.2%最佳，相當於近1個月績效直逼2成。
群益投信00686R經理人洪祥益表示，美國市場經濟數據不佳，以及AI科技股漲多拉回，美國股市大跌恐慌情緒也蔓延到台股表現。台灣加權指數跌破半年線，即將對年線進行測試。目前恐慌情緒大幅攀升，投資人對反向ETF大幅增加避險需求。
不過，洪祥益指出，台灣反向1倍ETF內扣成本高，並不適合長期持有，主要是合進行短線空頭趨勢操作或空頭趨勢避險。台灣股市長期走勢多為牛是期間長且緩漲，熊市期間短，但跌幅較大。當熊市正在發生時，是一個布局反向ETF進行避險的很好時點。
元大投信也表示，00632R當初成立，就是為了搭配元大台灣50（0050），提供投資人短線避險的操作工具。在市場面臨高度不確定時，可作為風險控制手段，提供投資人賣出現貨外的風險疏通管道。不過，複利效果特性會使其長期表現與原型指數的反向一倍累積報酬有所差異，僅適合可持續留意行情變化的投資人，操作時須謹慎評估，依個人避險需求設定進出場規劃。
※【NOWnews 今日新聞
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