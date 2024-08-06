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舉奧運戴資穎為例！安洗瑩不排除退出羽球「韓國隊」想為球員發聲

▲巴黎奧運羽球女子單打賽事，南韓一姐安洗瑩昨（5）日在金牌戰上以21：13、21：16直落二輕取中國何冰嬌，收獲生涯首面奧運金牌，但他在賽後卻罕見對南韓羽協說重話，甚至不排出退出國家隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運羽球女子單打賽事，南韓一姐安洗瑩昨（5）日在金牌戰上以21：13、21：16直落二輕取中國何冰嬌，收獲生涯首面奧運金牌，但他在賽後卻罕見對南韓羽協說重話，甚至不排出退出國家隊。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

韓國「天才少女」安洗瑩在巴黎奧運奪金後的「退隊」言論引發關注，她批評韓國羽協傷病管理辦法，並在賽後接受《韓聯社》就進一步舉戴資穎為例，希望韓國羽協有所作為，不要再卸責。22歲的安洗瑩從2018年首次參加國際賽，實現夢想的最大目標，就是要提高自己聲量。她說：「從某種程度來說，我的夢想就是『發聲』。」安洗瑩舉「台灣一姊」戴資穎以及中國好手陳雨菲為例：「戴資穎帶著2名訓練師和1名教練，陳雨菲也帶了2名訓練師來（巴黎奧運）。」

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安洗瑩想為球員發聲　走小戴走過的路

安洗瑩昨日擊敗中國好手何冰嬌，並且奪下暌違28年的女單金牌，也是繼2008年北京奧運李孝貞、李龍大混雙金牌組合之後，再度拿金牌，韓國這面羽球金牌，就等了16年。

安洗瑩說重話：「我希望羽球能跟射箭一樣，無論誰參加奧運都能贏得獎牌。」

安洗瑩說：「我的傷勢比想像中嚴重，對國家隊失望，他們太自滿了，這一刻起，很難繼續為國家隊效力。」安洗瑩強調「希望我們可以有系統地培養球員，不是一直告訴選手這是你的機會。」

不再相忍為國，安洗瑩透過自己奪金告訴韓國羽協，她認為，單打選手與雙打選手應該在不同系統中訓練，「必須有不同的管理者和教練，各自有系統做區分。因為單打個人風格不同，但卻朝同一方向發展，所以會遇到很多困難。」而且協會明顯因為雙打項目在國際賽成績較佳，所以治療和訓練上都是雙打選手優先。

此外，他也舉出戴資穎、陳雨菲有訓練員，「戴資穎帶著2名訓練師和1名教練，陳雨菲也帶了2名訓練師來」，對於訓練強度跟安排，都頗有微詞。

安洗瑩也說：「我曾經無法參加法國公開賽和丹麥公開賽，與我的意願無關，也沒有任何解釋，協會在沒有充分解釋和溝通的情況下將我除名。」當被問及事後是否要求協會給予解釋時，她說，「那是個無法詢問的系統和氣氛，比賽結束就結束了，沒有機會詢問，連會議都沒有。」最後安洗瑩也說：「希望協會和體育相關人士能針對這件事負責，而不是逃避和推卸責任。」

▲巴黎奧運羽球女子單打賽事，南韓一姐安洗瑩昨（5）日在金牌戰上以21：13、21：16直落二輕取中國何冰嬌，收獲生涯首面奧運金牌，但他在賽後卻罕見對南韓羽協說重話，甚至不排出退出國家隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運羽球女子單打賽事，南韓一姐安洗瑩昨（5）日在金牌戰上以21：13、21：16直落二輕取中國何冰嬌，收獲生涯首面奧運金牌，但他在賽後卻罕見對南韓羽協說重話，甚至不排出退出國家隊。（圖／美聯社／達志影像）

 



 

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