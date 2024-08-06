名家論壇》陳冲／核綠共存國土規劃的潛台詞

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本人對國土及能源議題，只有常識，但童董對能源糧食左右開弓，讓我想起一段往事:2014/6/5總統府舉辦資政座談會，當時本人忝為無給職資政，針對日漸浮現的糧食安全乃至能源安全議題，建議以海外大型農場或礦場(油田)為標的，透過例如主權基金投資，掌握糧食或能源來源，甚至可考慮將部分基金證券化，由全民共同參與，可惜蒭蕘之見，主席未能裁決，也未列入會議結論。事隔十年，於今思之，倒挺羨慕童董2024/7/19的黃鐘之音，媒體爭相報導，各界也多討論。
其實本人當年建議，不是無的放矢，後來經COVID疫情，乃至俄烏戰爭期間驗證，各國對小麥、大麥、稻米、及肉類的管制，農業部想必餘悸猶存。台灣原本天然資源有限，當年(2000)為加入WTO開放稻米等農產品進口，以致農地休耕，糧食自給率在入會後急遽下降，根據去年底出版的「2022糧食供需年報」，糧食自給率又創十年新低，已降至30.7%，這是以熱量加權計算的綜和糧食自給率，其中水產類自給率雖達131.9%，看似驚人，不過如扣除遠洋漁撈能量(多數直接轉口)，依聯合國FAO糧農組織統計，國產魚自給率約只有34%。
童董多次提到光電產業耗費土地資源，1萬5399公頃面積的太陽能板(近六百座大安森林公園)，才抵得上一個核三廠，約佔去年用電的5.67%。而全台可耕農地由1990年約45萬公頃因廢耕等已經減半，如因光電再增加農地流失，未來想擴大農業生產，勢將無地可耕。不論是能源或糧食問題，台灣經濟政策，長久以來原則上是基於自由貿易而設計，時移代改，碎片化經濟來臨，保護主義盛行，禁運風險升高，如不調整思維，而仍酖沉美式洗腦的自由貿易，迷信友岸外包的救贖，恐將會進退維谷。
往昔子貢問政於孔子，得到「足食、足兵、民信之矣」的答覆，如今民信不易，軍訓又不足，倘糧食再有問題，國何以立?再兩個月，一年一度的「糧食供應年報」又將出爐，屆時政府又要花多少篇幅解釋糧食自給日漸惡化的情勢?最頭痛的是，堅持現有的政策，就算請出子賢，不!子貢，也是解決不了危機的!
●作者：陳冲／ 行政院前院長、現任新世代金融基金會董事長
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