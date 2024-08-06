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股匯震盪加大！新台幣大升後回貶近1角　匯銀看後市觀察3動向

▲經歷昨日大升1.78角後，新台幣兌美元今（6）日早盤貶快1角，匯銀人士表示，後續觀察重點在美元、美股及台股表現。（圖／記者顏真真攝）
▲經歷昨日大升1.78角後，新台幣兌美元今（6）日早盤貶快1角，匯銀人士表示，後續觀察重點在美元、美股及台股表現。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

經歷前一交易日大升1.78角後，即便台股大反攻，一度漲逾800點，但在美元反彈，加上日圓等亞洲主要貨幣兌美元也轉弱，新台幣兌美元今（6）日早盤也回貶快1角，下探32.736元，目前在32.705元震盪。匯銀人士指出，後續觀察重點在美元、美股及台股表現。

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匯銀人士分析，新台幣兌美元周一量增收升快2角，供需大致都有，沒有失衡的情況，尤其隨美元走弱、日圓等亞幣勁升激勵，加上外資雖持續賣超台股近700億台幣，但未瘋狂匯出，僅淨匯出約5億美元，在各大保管行不急買匯，甚至反手拋匯，加上出口商大舉拋匯，新台幣以盤中最高價32.639元作收，並創逾半個月新高。

其實，昨日日本和韓國股市跌幅都比台股大，匯銀人士認為，整個亞洲股市和匯市都相反，主要是日圓大升，台股收盤也狂跌8.35%，並創下史上最大跌點，而外資雖持續賣超台股，但未大舉匯出，相反的，隨美元走軟引爆停損賣單出籠，美元賣壓沉重，加上投信海外基金贖回匯入力道推波助瀾、市場流動性不足，帶動昨日新台幣一路攻高。

雖然美國7月就業增長大幅放緩及失業率升至近3年新高，加劇市場對經濟衰退的擔憂及增強美國聯準會 (Fed) 降息的預期，美元指數失守103，一度下探102.16，但也開始從底部反彈，目前回到102.75附近，亞股也出現大反攻。

不過，隨著美元指數反彈，亞洲主要貨幣兌美元今日則轉弱，其中日圓兌美元經歷暴升後，也大幅回落，從141.695貶回146.359，目前在144.6附近震盪。同樣，新台幣兌美元今日早盤即便台股大反攻一度上漲逾800點，新台幣仍回貶，並貶破32.7元，下探32.736元，貶值9.7分，目前在32.705元震盪整理。展望後市，匯銀人士認為，後續觀察重點仍在於美元、美股及台股表現。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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