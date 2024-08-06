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台股慘跌！Joeman曬「奢華公園VS平價公園」　粉絲淚謝：有地睡了

▲台股5日慘跌！Joeman在社群上曬出「奢華公園VS平價公園」，粉絲感動淚謝：「知道能睡哪裡了。」（圖／Joeman IG）
▲台股5日慘跌！Joeman在社群上曬出「奢華公園VS平價公園」，粉絲感動淚謝：「知道能睡哪裡了。」（圖／Joeman IG）

記者洪生儒／綜合報導

台股在昨（5）日失守2萬關卡，大盤指數開低走低，跌幅高達8.35%，讓手上持有股票的網友都紛紛在網路上哀嚎一片，不少人都紛紛曬出自己綠油油的截圖畫面，互相安慰、取暖。而網紅Joeman也在社群上苦中作樂，他發文寫下：「台股史詩級崩跌，大家別慌，今天的主題剛好是公園對決！」並曬出奢華公園VS平價公園的照片，貼文一出，馬上吸引大批網友關注與討論。

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台股5日大跳水　Joeman苦中作樂

曾經自嘲是「超級韭菜」的Joeman，在5日看到台股綠油油一片後，他也在Threads上發文來苦中作樂，他曬出「奢華公園VS平價公園」的照片，並在貼文中表示：「拍攝公園對決的時候，心想應該不會上片的時候大家很需要吧，結果今天台股大跳水...。」

▲曾經自嘲是「超級韭菜」的Joeman，在5日看到台股綠油油一片後，他也在Threads上發文來苦中作樂，他曬出「奢華公園VS平價公園」的照片，吸引網友關注。（圖／Joeman IG）
▲曾經自嘲是「超級韭菜」的Joeman，在5日看到台股綠油油一片後，他也在Threads上發文來苦中作樂，他曬出「奢華公園VS平價公園」的照片，吸引網友關注。（圖／Joeman IG）
曬過往「Joe是要對決」封面　幽默安慰粉絲別心慌

接著，Joeman又貼出一長串過去的影片封面圖，包含了「奢華棺材VS平價棺材」、「奢華塔位VS平價塔位」、「奢華靈車VS平價靈車」、「奢華紙紮屋VS平價紙紮屋。」並在貼文中寫道：「台股大崩跌不要慌，就在剛剛已經止跌了！幫大家複習一下鬼月四部曲！」貼文一出，馬上吸引許多網友關注，也有不少網友前來朝聖取暖。

網友們看到Joeman的貼文後，都紛紛留言表示：「好想知道哪一個公園最好睡，晚上住宿需要參考一下」、「知道今晚要睡哪了，謝謝Joeman」、「友善時光＋公園住宿，剛好適合我」、「別人恐懼我貪婪，別人小賠我破產」、「有人還有多的紙箱嗎」、「現場狀況報告，只剩靠近廁所的地方有位置，其他都躺滿人了喔」、「公園已經夠擠了拜託別廣告」、「需要免費紙箱索取地點跟入住攻略」、「剛剛經過大安森林公園已經有人潮湧現。」

▲Joeman在貼文中表示：「拍攝公園對決的時候，心想應該不會上片的時候大家很需要吧，結果今天台股大跳水...。」引起許多粉絲的共鳴。（圖／Joeman Threads）
▲Joeman在貼文中表示：「拍攝公園對決的時候，心想應該不會上片的時候大家很需要吧，結果今天台股大跳水...。」引起許多粉絲的共鳴。（圖／Joeman Threads）
▲Joeman又貼出一長串過去的影片封面圖，並在貼文中寫道：「台股大崩跌不要慌，就在剛剛已經止跌了！幫大家複習一下鬼月四部曲！」（圖／Joeman Threads）
▲Joeman又貼出一長串過去的影片封面圖，並在貼文中寫道：「台股大崩跌不要慌，就在剛剛已經止跌了！幫大家複習一下鬼月四部曲！」（圖／Joeman Threads）

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