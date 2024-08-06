名家論壇》蕭徐行／親中形象不變　國民黨難有再起之日

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大社會調查中心上周公布「2024政黨品牌研究」調查結果，針對政黨品牌形象共有36項正負面指標，結果顯示藍綠白三黨各有好壞形象，其中國民黨具有兩岸和平的特質，但也帶來「親中」的負面效果；民進黨「愛台灣」形象深入民心。
針對國民黨的親中形象，專家認為國民黨「中國情結」印象太深，相較於其他政黨都有「愛台灣」標籤，對於藍營未來擴大支持較為不利。林濁水則說，「內鬨」是最多人給予國民黨的負面評價，因為藍營又分本土藍、知識藍、戰鬥藍等。是的，國民黨內部一人一把號，即使是對中國的態度也不僅僅是「九二共識」這四個字就能囊括說明，由於沒有完整共識，導致黨內派系各種親中動作不斷，甚至互相矛盾。更特別的是黨內幹部動輒出訪中國接受招待卻又不願把台灣與中國之間的差異與矛盾與對岸做有效溝通，這導致台灣民眾認為國民黨「逢中必虛」、「逢中必軟」。例如中國軍機軍艦屢屢跨越海峽中線，威嚇我方，卻看不到國民黨高層定期向中國表達不滿，這樣的「親中」自然引起民眾對於國民黨的蔑視，如今，不僅原來偏綠的選民不願支持國民黨，年輕的「天然台」世代也不欣賞國民黨而支持民眾黨。長此以往，國民黨的未來能吸引到選民嗎，將受到嚴苛的考驗。
馬英九執政時期推動的「九二共識」、「兩岸密切交流」，在美國積極與中國「共好」的政策下，成為當時兩岸交往的主幹，也曾經對於台灣的繁榮發展做出巨大貢獻。然而，兩岸親善的觀點受到美國對中國態度轉變而開始扭轉，親中在國際間的意涵也由正面轉為負面。
首先是國際大環境對中國的態度由友善轉為敵視，並隨著中國快速崛起後對於國際社會漸趨蠻橫、高傲、強硬，甚至不知感恩，引起了各國的不滿；2015年李克強時代曾提出來勢洶洶的「2025中國製造」大計劃準備一躍為國際霸權，讓美國的世界霸主地位如坐針氈，加上中國軍事實力更勝以往，對整個西太平洋地區構成嚴重威脅，甚至準備由區域強權邁向世界霸權，美國後悔過去全力扶植中國發展，乃對中政策180度大轉變。受制於中國對台的態度日益強硬，要求台灣的壓力越來越大，也造成台灣地區民眾對於中國態度轉為以敵視態度為主。
2019年香港反送中運動爆發後，隔海相望，台灣人對香港局勢的關注不曾間斷，並加劇了台灣社會對「紅色勢力」滲透的擔憂。當時的民意調查結果，呈現出台灣民眾支持獨立觀點出現了上漲的傾向，民眾對統一的支持度卻大減。連當時的國民黨籍總統候選人韓國瑜都得大聲喊出不支持『一國兩制』，這讓當初一些想讓兩岸談判『進入深水區』的機會短期之內更加渺茫。有香港的例子，台灣支持統一以及對中友善的態度瞬間逆轉。
目前有40%泛綠民眾堅定支持民進黨，這是賴清德的基本盤；但是不支持賴清德的民眾也有不少民眾並不支持「九二共識」，以及支持「兩岸互不隸屬」的兩岸觀，這在「天然台」的青年族群中日益明顯的，現今75歲以下的台灣人都不曾受到中共統治，自然對於兩岸同屬一中的觀點興趣缺缺，這些支持者多投入白色陣營，並不支持國民黨。
面對民進黨幾乎獨佔「愛台灣」的立場，國民黨則被認為是親中的政黨，如何調整與作為，考驗著國民黨的智慧；尤其國內有六成以上的民眾認同「兩岸互不隸屬」的概念，這也是國民黨屢屢避而不談的重點問題。可是，這個議題與「九二共識」不加以調整，藍軍要在總統大選中馬到成功就有很大的阻礙，也成就了綠營成為長年執政黨。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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