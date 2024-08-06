李洋刮鬍子了！為比奧運滿臉鬍渣 奪金開心燦笑自拍：終於刮了
2024巴黎奧運羽球男雙台灣「麟洋配」李洋、王齊麟，在金牌戰打敗中國組合得到金牌，連續兩屆奪金寫下羽壇新歷史。有網友提問李洋比賽過程為何都不刮鬍子，當時王齊麟替他回應「那是他的節奏，不能刮！」而現在比賽結束，李洋終於把鬍子刮掉，他曬出帥照直呼「終於刮鬍子了！」
記者薛羽彤／綜合報導
麟洋配在場上的表現備受台灣民眾關注之外，李洋從開賽以來鬍子不斷變長，卻從來不刮，有網友注意到在Threads上發文討論，「李洋是不是相信贏了就不能刮鬍子，所以鬍子從小組賽一直留到現在」，貼文曝光後，不少網友指出，「李洋有說過那是他的迷信，比賽期間不會刮鬍子」、「在台灣很多運動都是這樣的，在順的時候不會剃鬍」、「運動員幾乎都有這習慣，要延續那個好運，不剪頭髮、不剃鬍鬚」。而王齊麟也現身替李洋回答「那是他的節奏，不能刮！」
事實上，李洋曾經在IG發文表示，自己在比賽期間不會刮鬍子，「或許是迷信，但也成為我個人的習慣，如果順利比到最後一天的決賽，鏡頭前的我通常是滿臉鬍渣。」
而李洋得金牌後受訪時表示，此刻最想做的事就是刮鬍子，昨（5）日他開心曬出自己刮鬍子的照片，他對著鏡子自拍燦笑寫上「終於刮鬍子了！」李洋奧運最後一舞奪金牌畫下完美句點，他預計在9月台北公開賽後正式退役，之後到國立體育大學擔任副教授一職，繼續推廣台灣的羽球運動。