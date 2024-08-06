中國張博恆與唐嘉鴻並列單槓銅牌！堪稱最累選手　已完成21套動作

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張博恆本屆奧運相當忙碌，不但有參與個人單項比賽，團體全能競賽他也有參賽。而日前的男子團體全能競技體操賽事上，最終中國隊由於蘇煒德在單槓項目上發生2次重大失誤，最終以些微分數差距惜敗給日本，無緣搶下金牌，張博恆也因此錯失了他的奧運首金。
單槓決賽張博恆落地失誤 最終與唐嘉鴻並列第三
而包含了男子團體全能競技體操銀牌，張博恆也在男子個人全能競技體操上收獲銀牌，昨（5）日的單槓決賽他則是在落地時發生失誤，最終以總分13.966分的成績，與唐嘉鴻並列第三，張博恆也進帳個人本屆奧運第3面獎牌，但仍舊與金牌無緣（2銀1銅）。
賽後張博恆也在個人社群上發聲，他寫下：「奧運會上21套動作，是我來過的證明。雖然我最後沒有獲得金牌，會傷心、會失落，但是我還是會往前看，也希望大家不要因為我沒有拿到金牌而不開心，我們都要珍惜自己所擁有的。」
而張博恆的媽媽肖蓉，昨日接受中媒記者訪問時則語帶哽咽地說：「我覺得他已經盡力了，回來好好加油吧，爭取下屆奧運會再繼續上，辛苦了，挺棒的。從資格賽到現在，張博恆真的太不容易了，作為他的媽媽我非常心疼，他真的已經很拼了。」
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