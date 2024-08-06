父親節超商優惠！全家寄杯咖啡25杯888元　7-11今起拿鐵買一送一

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📍APP｜8月8日起至8月11日
◾大杯特濃美式25杯888元，6.5折（原價55元、特價36元）
◾大杯特濃拿鐵20杯888元，6.9折（原價65元、特價45元）
◾私品茶/搖搖茶吧55元系列25杯888元，6.5折（原價55元、特價36元）
◾私品茶/搖搖茶吧65元系列20杯888元，6.9折（原價65元、特價45元）
以上系列活動兌換至114/1/31，每會員限購
◾霜淇淋28支888元，6.5折（原價49元、特價32元）
霜淇淋系列活動兌換至114/8/10，
◾白蘭氏雙認證雞精(68ml)18入888元
◾桂格養氣人蔘滋補液18瓶888元
◾桂格養氣人蔘無糖滋補液18瓶888元
以上活動兌換至113/11/30，每會員限購2
🟡7-ELEVEN
📍門市｜8月6日至8月8日
◾濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）
📍APP｜8月2日至8月8日
◾特大杯美式27杯888元 ，5.5折（原價60元、特價33元）
◾特大杯拿鐵19杯888元 ，6.7折（原價70元、特價47元）
◾大杯精品拿鐵／大杯馥芮白11杯888元 ，6.7折（原價120元、特價81元）
◾好時經典可可／焙烤榛果拿鐵／抹茶拿鐵18杯888元，6.6折（原價75元、特價49元）
◾經典純奶茶任27杯888元 ，6.6折（原價50元、特價33元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶22杯888元 ，6.7折（原價60元、特價40元）
📍APP｜8月9日至8月16日
◾厚乳拿鐵13杯520元 ，6.2折（原價65元、特價40元）
◾濃萃拿鐵13杯520元 ，6.7折（原價60元、特價40元）
◾皇家伯爵紅茶拿鐵／焦糖瑪奇朵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾大杯精品拿鐵／大杯精品美式7杯520元，6.8折（原價110元、特價74元）
◾冰淇淋紅茶13杯520元，6.2折（原價65元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾買2送2，5折（原價55元、特價28元）