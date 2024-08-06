田徑正妹張博雅粉絲暴漲！「全台最難追女神」：奧運初體驗很震撼
台灣田徑好手張博雅結束巴黎奧運之旅，今（6）日一早順利回國，五官深邃、長相甜美的她在奧運亮相後被封為「全台最難追的女神」，粉絲數也大暴漲，對此張博雅相當感謝國內的支持，但內心更希望大家能更關注台灣人較少接觸的田徑賽事；談到與世界頂尖好手同場競技，張博雅也強調「很震撼」，非常欣賞她們比賽時的氣場。
記者張志浩／綜合報導
今年21歲的張博雅初登奧運賽場表現不俗，女子100公尺資格賽跑出11秒99晉級，後續預賽再催出個人本季最佳的11秒88，但能無緣準決賽舞台；身為台灣相隔24年再度登上奧運100公尺賽場的女選手，張博雅其實更期待下屆洛杉磯奧運能參加自己的主項「女子100公尺跨欄」。
張博雅提到，過去參賽都是以跨欄為主，這次參加100公尺可能強度一下子拉太高，腿部有出現一些傷勢，不過還是很享受和世界級選手的較勁，尤其是看見許多選手會「染頭髮、做很長的指甲」，讓張博雅相當欣賞，「她們都非常有自信，上場就散發『我會贏』的氣場，或許先天條件不同，但大家都同樣努力，也趁這個機會觀察他們的賽前準備。」
結束奧運初體驗後，張博雅將先準備10月中的「全國田徑錦標賽」，希望在台灣積分最高的田徑賽事中全力備戰，讓自己的積分可以參與明年世大運和後年的亞運。
提到在奧運亮相因甜美外表爆紅，張博雅頻頻感謝台灣民眾的愛戴，自己也有注意到社群帳號粉絲數明顯提高，張博雅說：「我更希望的大家能夠關注我們其他田徑好手，我們台灣田徑還有非常多很厲害的選手，因為我們田徑好像是比較少有觀眾來看的，所以我希望大家能多多支持田徑這個項目，田徑真的很好看！」