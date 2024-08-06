黃秋生不捨林郁婷遭質疑性別！怒嗆黑粉無知：什麼地方都有蠢人
台灣拳后林郁婷與阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）深陷性別議題，即使國際奧會（IOC）多次發聲認證2人的參賽資格，但仍有聲音質疑她們，《哈利波特》作家JK羅琳（J.K. Rowling）也持續發聲抨擊。不過金馬影帝黃秋生昨（5）日發文力挺林郁婷，大讚「她真的很厲害」，看到有台灣人質疑林郁婷性別，他也怒嗆「什麼地方都有蠢人。」
記者朱祖儀／綜合報導
黃秋生在臉書大讚「林郁婷真的很厲害，勇敢！」還放上一個比讚的符號，隨即吸引近萬人點讚，許多台灣人留言表示，「小時候遭遇家暴的女孩長大了，希望她挺過這次風暴」、「Yes，台灣的驕傲之一」、「遭受這樣的攻擊還能穩住陣腳，這種抗壓性令人敬佩」，也有人感謝黃秋生替林郁婷發聲，黃秋生則回應「我不是發聲，我是敬佩。」
另外，也有網友感嘆，「心疼她的是，還有連在台灣的人也批評她是男人」，對此，黃秋生表示「什麼地方都有蠢人」。對於有人質疑染色體檢測結果，他也解釋「XY未必就是男人」、「建議你去找點書看」，力挺林郁婷到底。
林郁婷就是女生 只要獲勝就能繼續比賽
事實上，國際拳擊總會（IBA）昨日召開記者會，試圖說明台灣拳后林郁婷去年世錦賽遭取消資格的原因，結果不斷跳針，最後仍無提出任何證據。國際奧會今日回應，只要林郁婷與阿爾及利亞選手Imane Khelif只要獲勝，就能繼續參賽，「因為她們符合所有資格標準。」國際奧會主席Thomas Bach也曾在4日表示，「我們談論的是女子拳擊，我們有兩名女性拳擊手，她們作為女性出生、作為女性長大，以女性的身分持有護照，並以女性的身分參加了多年的比賽，這是對女性的明確定義。」