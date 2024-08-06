特企／全家一站應援生活大小事！５大好康必看「再送北海道之旅」
炎炎夏日讓人心情浮躁，出門不僅要忍受潮濕悶熱的空氣，還會讓荷包縮水。全家最懂消費者的心，集結多元的生活便利服務推出「全家FUN暑假」活動，一站應援你的暑期消費活動，還有機會得到價值5萬7千元的北海道之旅！「購票取票送天然水」、「繳費集章換紅利金贈姓名貼列印券」、「買點卡儲值商品滿千送15000點」、「易安網投保最高贈百元」、「雲端列印滿額折價」五大活動幫你聰明消費，幫炎熱生活多添點小確幸。
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紅利金大放送不只如此，到全家投保易安網旅平險，凡投保保險費大於300元，即可於活動結束後獲贈50元全家紅利金，汽機車險、寵物險投保也在優惠，於活動期間完成投保，即可分別獲得30元及100元紅利金。
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