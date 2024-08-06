門檻低或高專業？7成畢業生求職偏好5職務 行銷類待3年薪資漲22%
轉眼又到畢業季，許多企業也都迎來一波求職潮，不過104人力銀行今（6）日公布調查，今年畢業生的求職分布較兩極化，將近70%的族群傾向門檻低、好上工，或高專業、拚高薪的職類，包括行政/總務、行銷、軟體/工程等，起薪3萬2000元至4萬2000元左右，其中行銷類的職務雖然低於平均起薪3萬5500元，磨練3年後的漲幅卻高達22%，後勢可期。
記者林則澄／台北報導
104人力銀行調查顯示，今年更新履歷且有填寫求職偏好的6萬2291名應屆大學以上畢業生，19%傾向行政/總務，起薪約在3萬2500元、13%傾向行銷與軟體/工程，起薪分別約在3萬5000元與4萬2500元、12%傾向工程研發與門市營業，起薪分別約在3萬8950元與3萬5000元，整體分布情況較兩極化，多為門檻低、好上工，或高專業、拚高薪的職類。
不過，調查顯示上述5種相同職務與不同產業的薪資，約可提升1175元至7500元不等，包括行政/總務可從3萬2500元提升至3萬5000元、行銷可從3萬5000元提升至3萬7500元、軟體/工程可從4萬2500元提升至4萬7000元、工程研發可從3萬8950元提升至4萬125元，104獵才招聘資深副總經理暨人資長鍾文雄表示，新鮮人可透過前往含金量高的產業共享獲利墊高薪水，而以門市經營為例，若在不動產業，受惠近年房地產景氣熱絡，薪資提升7500元最高。
至於今年畢業生求職，有無「起薪不高，後勢可期」的職務？調查顯示低於平均薪資3萬5500元，但在3年後的漲幅高於20%的3項職務，包括從事財務/會計/稅務的新鮮人，透過證照累積薪水可從3萬4000元成長25%來到4萬2500元；從事生產管理的新鮮人，熟悉工作後有培養優化流程、品質的能力，薪水會從3萬4000元成長25%來到4萬2335元；從事行銷的新鮮人，累積成功案例成為加薪籌碼，薪水將從3萬5000元成長22%來到4萬2645元。