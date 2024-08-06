該入市撈底？波克夏連7週賣股 分析：巴菲特暗示「賣出訊號」
「股神」巴菲特（Warren Buffett）執掌的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway，下稱波克夏）連續七週賣股票，近日拋售手上將近一半的蘋果股票和其他股票，加快減持速度引發市場對於大型科技股估值過高的擔憂。有分析師表示，可以從波克夏持續賣股的舉動中，發現巴菲特所想表達的「賣出訊號」。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合外媒報導，波克夏在上週六發表第2季財報，其中顯示波克夏第2季淨賣出價值755億美元的蘋果公司持股，總持股數大砍49.4%，到6月底時剩下4億股，價值842億美元。獲利了結蘋果股票，協助把波克夏現金儲備推上創紀錄的2770億美元（約台幣9.05兆元），較上季末增加了880億美元（約台幣2.87兆元）。
波克夏已經連續7週賣股票，除了蘋果之外，近來大賣第二大持股美銀（BofA）。證管會文件顯示，波克夏在截至1日的12個交易日內，累計脫售了價值約38億美元的持股。
今年前6個月，波克夏出售了價值970億美元（約台幣3.16兆元）的股票，僅買入了價值43億美元（約台幣1404億元）股票。
分析師吉姆沙納漢（Jim Shanahan）表示，波克夏售股行動反映其個人看淡後市。他估計，波克夏手頭仍持有約4億股蘋果，不排除持續伺機減持。沙納漢指出，擁有數十家企業的波克夏是美國經濟的縮影，投資者可以透過波克夏的走勢變化，來觀察巴菲特對於美國經濟的看法。