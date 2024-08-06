瘦子「本色祭」脫衣露腹肌！遭抓包禁煙區哈菸 最壞示範恐觸法
饒舌歌手瘦子日前和頑童MJ116團員大淵、小春以及熱狗、張震嶽、高爾宣等人，在桃園陽光劇場舉辦的本色祭登台演出，瘦子台上賣力演唱還被粉絲拿水槍潑濕身體，現場氣氛嗨爆！但即將升級二寶爸的瘦子卻被抓包，在後台休息時偷吸菸，根據規定陽光劇場內外都是禁煙區，瘦子放鬆哈菸的舉動不僅觸犯法規，也成了最壞示範。
記者藍詩孟／綜合報導
由本色音樂舉辦的本色祭在7月20、21連續兩日，接力在桃園陽光劇場登場，為了讓歌迷享受音樂之餘，還能一邊消暑，主辦方也佈置了3個大型蓄水池，在現場為民眾灑水降溫，粉絲舉起水槍一同享樂，現場好比演唱會版潑水節，台上台下濕一片氣氛嗨爆。
本色祭嗨過頭？ 瘦子台下吸菸遭抓包觸法
活動結束後本色音樂也於臉書釋出相關花絮片段，只見小編衝到後台替粉絲謀福利，拍下瘦子脫掉上衣打赤膊的畫面，精壯身材讓歌迷大飽眼福，同時也興奮留言「小編超棒的」、「小編這樣做可以得到歌迷5星評價」、「後面那個也有脫，怎麼沒去拍」。
但也有眼尖網友發現，瘦子、大淵等歌手無視規定，在舞台後面休息區吸菸。據《鏡週刊》報導，其實當日金曲歌王熱狗登台時就有提醒現場觀眾，「大家可以放鬆自在，想幹嘛就幹嘛，可是不要抽菸。」怎料瘦子一下台就違反規定，放鬆的吞雲吐霧；但依據法規，此舉可處新台幣2千元至1萬元的罰鍰。