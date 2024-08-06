奧運拳擊／與林郁婷同遭抹黑！阿國女將Khelif怒了：勿再欺凌我們

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Imane Khelif如今在女子拳擊66公斤級賽事上，一路過關斬將，勇闖至4強賽，後續將要交手來自泰國的Janjaem Suwannapheng，力拼前進金牌戰，她稍早受訪則表示：「面對如今眾多的媒體和輿論風暴，我有點無法控制自己的神經。我有巨大的喜悅，但也有很大的情感觸動，因為現在發生的事情，影響了我作為一個人類的尊嚴。」
「這種行為會摧毀個人，並分裂全世界的人們，我呼籲世界人民尊重《奧林匹克憲章》的原則，不要再欺凌我們了。我專注於我的比賽，我所遇到的這些障礙，給了我前進和獲勝的力量。我的家人如今非常擔心我的情況，但我的目標是贏得金牌，這是對目前現狀的最好回應。」Imane Khelif如此說到。
國際拳總稱2人不符規定 卻始終拿不出證據
而林郁婷與Imane Khelif性別風波的背後，事實上是國際拳擊總會（IBA）與國際奧會（IOC）之爭。去年3月，由俄羅斯主導的國際拳總（IBA）在世錦賽上取消林郁婷和Imane Khelif的資格，理由是她們「不符規定」，並稱這是為了「維護比賽的公平性和最高誠信度」，但未說明測試細節。
國際拳總當時發布聲明，稱取消林郁婷世錦賽資格，是經過認真審查後的決定。雖然沒有對選手進行睪固酮檢驗，但國際拳總強調是基於另一項單獨、具有公信力的保密檢驗，檢驗顯示林郁婷不符合參賽資格，並且較其他女性選手具有優勢。
而去年6月因管理不善和貪污指控，國際奧會（IOC）則取消國際拳總（IBA）的主導權，改由國際奧會自行主導奧運拳擊賽事。國際奧會隨後發布聲明力挺林郁婷與Khelif，稱2人成為「國際拳總武斷決定的受害者」，同時也指出國際拳總在沒有任何正當程序的情況下做出決定，違反良好治理原則。
國際奧會是依照運動員護照來定義性別，在這場性別風波中，國際奧會主席Thomas Bach曾公開為這2名選手辯護，呼籲停止仇恨言論，「她們作為女性出生，作為女性成長，擁有女性護照，並作為女性參加了多年的比賽，她們的女性身份從未有過任何疑問。」
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