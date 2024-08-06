AT-3營區開放「最後一支舞」 雷虎特技小組將換裝勇鷹高教機
空軍嘉義基地8月10日將舉行今年唯一一場營區開放，由於國軍營區開放今年起改為一年舉辦一場、三軍輪流舉辦，且空軍將由ATJ勇鷹高教機逐步汰換AT-3教練機，今年嘉義基地營區開放預料成AT-3教練機在營區開放的最後一次公開表演。
記者呂炯昌／嘉義報導
空軍嘉義基地8月10日舉行營區開放，今（6）日與8日舉行預演，嘉義基地營區開放區分空中操演、三軍樂儀隊及民間團體表演、靜態裝備陳展與園遊會等4大主軸。活動一開始由F-16V戰機衝場揭開序幕，接著由雷虎小組實施特技操演，以及F-16V、幻象2000戰機與IDF經國號等空軍三型主力戰機單機性能展示。
雷虎特技小組成立於1953年，1988年換裝國人自製的AT-教練機。空軍向漢翔公司採購66架勇鷹高教機，隨著勇鷹高教機交機進度正常，由於雷虎小組成員均為空軍官校高級組及戰鬥組教官組成，官校目前也排定，所有中校以下的教官，均要換裝勇鷹高教機種子教官，因此雷虎小組成員也將陸續送訓，加上營區開放改為每年僅一場，因此今年嘉義基地開放恐成為雷虎小組AT-3教練機最後一次特技表演。
對此，雷虎小組領隊劉世鈞表示，目前雷虎小組都是採不固定編組，換裝細節由高層規劃。
本次也是升級型F-16V戰機首度在營區開放中動態性能演出，但由於今日嘉義天候狀況不佳、雲層過厚，4型噴射機許多性能展示也遭到取消，預計週六正式開放是好天氣，將能依照原先規劃動態演出。