高承睿上場！桌球男團「三代同框」緊張集氣 林昀儒祈禱手笑翻眾
2024巴黎奧運桌球男子團體賽昨（5）日登場，由中華隊率先出場，「桌球教父」莊智淵帶著19歲徒弟高承睿，以及林昀儒出戰，最終以點數3：0成績擊敗埃及晉級8強。有趣的是，當高承睿正在進行單打時，莊智淵、林昀儒及教練韋晴光在後方神情緊張地觀賽，連一向沉穩的林昀儒都忍不住出現「祈禱手手」，畫面讓網友忍不住虧像是爺爺、爸爸、哥哥在看弟弟打球，「真的很像一家人！」
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友在Threads上曬出截圖照片，當時高承睿在場上進行單打環節，莊智淵、林昀儒及韋晴光在後方觀賽，3人緊張集氣的畫面也隨之曝光，林昀儒甚至還雙手握拳成祈禱姿勢，莊智淵及韋晴光的眼神則相當專注，讓原PO忍不住腦補劇情：「弟弟上場比賽，在旁邊很緊張的爸爸和哥哥。爸爸有點囉唆，是個操心大小事的爸爸。哥哥雖然很I型人，可是很在意弟弟的比賽。」
貼文曝光後，桌球「三代同框」的有趣模樣，讓網友們全笑翻喊，「還有個淡定溫暖的阿公，任何時候都給予孫子最堅定安心的微笑」、「小林同學的祈禱手手超可愛，讓人忍不住想截圖」、「真的很像一家人，氣質也ㄧ模一樣」、「這個畫面堪稱桌球男團之經典啊XD」
昨日中華隊出戰男團16強賽，首戰對上埃及男團，師徒檔莊智淵、高承睿上演「讓二追三」逆轉秀先搶第一點，第二點男單林昀儒以3：0取得聽牌，第三點高承睿鎖定比賽勝利，最終中華男團以點數3：0擊敗埃及，順利晉級8強，下一戰很高機率將對戰由「怪物少年」張本智和領軍的日本隊。