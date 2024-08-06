韓妍生技「專利胜肽美顏膠原蛋白粉」獲亞太BIO健康生技大獎肯定
由生技公會舉辦的「亞太BIO健康生技大獎」每年均引吸眾多傑出企業參與。該獎項旨在表彰在生物技術、美容保健和健康產品領域中表現卓越的企業品牌，今年已邁入第五屆，該獎被譽為亞太地區生技健康產業的最高榮譽。日前公佈得獎名單，其中，高雄在地企業「韓妍生技」以「韓國LAB iuco專利胜肽美顏膠原蛋白粉」獲獎。
記者陳美嘉／高雄報導
第五屆「亞太BIO健康生技大獎」日前公佈「傑出健康生技品牌獎、卓越品質獎-生技健康類、卓越品質獎-生技美容類」三大殊榮。其中，「卓越品質獎-生技美容類別」係根據品牌研發原物料的選擇、商品品質控管、創新技術的研究、與行銷通路多元化等四大方向評比，韓妍生技的專利胜肽美顏膠原蛋白粉，獲得該獎殊榮。
韓妍生技有限公司創辦人李婉蓁指出，此次獲獎的「韓國LAB iuco專利胜肽美顏膠原蛋白粉」是由韓國原裝進口，這款膠原蛋白分子量最小是到605道爾頓，更好吸收；產品包含十大美容專利成份，結合韓國的水解技術製作而成。
李婉蓁表示，能夠獲此殊榮，很謝謝韓國的生技開發團隊，而韓國的生技工廠也可以幫台灣公司做韓國的保養品、保健品、化妝品OEM委任代工。此外，下半年度還會有使用韓國的技術研發的換膚精華液推出，是針對台灣人的膚質以及天氣設計的保養品。目前韓妍生技的商品均於官網及網路販售，也積極與大型量販通路接洽，未來將於實體通路銷售。