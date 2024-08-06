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23歲泰國天才小將奪銀牌！首度參加奧運　羽球男單打出佳績

▲泰國羽毛球小將昆拉武特在今年巴黎奧運奪得銀牌。（圖／翻攝自X）
▲泰國羽毛球小將昆拉武特在今年巴黎奧運奪得銀牌。（圖／翻攝自X）

國際中心賴正琳／綜合報導

泰國23歲年輕羽毛球小將昆拉武特·威提訕（Kunlavut Vitidsarn）首度參加奧運，雖然在5日於在拉夏貝爾門體育館（La Chapelle Arena）舉行的巴黎奧運會羽毛球男單決賽中，輸給丹麥選手安賽龍（Viktor Axelsen），但首次參賽便奪得銀牌，仍是備受矚目的選手。

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2001年出生的昆拉武特家境並不富裕，他曾受訪表示父母每天都要辛苦賺錢供養他，現在認真打羽毛球只為了養家糊口，希望能報答父母的培育之恩。昆拉武特15歲就幫助泰國奪得2016年世界青年錦標賽團體季軍，16歲成為泰國羽毛球壇首位男單冠軍。

▲丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）距離衛冕羽球男單金牌又更進了一部！在今（4）日巴黎奧運男單4強戰，他對決印度新星Lakshya Sen，兩局都曾經大幅落後，但憑藉著經驗和穩健心態，連續兩局逆轉，最終以22：20、21：14贏下比賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）在5日打敗泰國羽球小將昆拉武特衛冕奧運金牌。（圖／美聯社／達志影像）
昆拉武特是2019年亞青賽男子單打及混合團體冠軍得主，並在2017、2018、2019年世青賽皆奪男單冠軍，成為首位世青賽男單三連霸得主，為中國的陳金之後首位成功衛冕男選手。昆拉武特表示，連續三年獲得世青賽男單冠軍並非偶然，而是父母全心全力的支持與照顧，父母的愛是他每天打球的動力。

世界羽毛球協會將昆拉武特評為全球未來最有潛力的選手前十名之一，羽毛球界對他的評價十分高，認為他是一名十分有天賦的羽毛球員。

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