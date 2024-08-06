環狀線復原第一跨鋼箱梁啟動頂昇復位 拚年底全線復駛
【新北市訊】捷運環狀線受到今（113）年4月3日芮氏規模7.2地震的影響造成鋼箱梁位移及設施多處受損，復原工程鋼箱梁需九跨完成復位作業後復駛營運，第一跨鋼箱梁體加勁鈑片焊接補強於7月31日完成，目前展開千斤頂頂昇作業及第一跨箱梁盤式支承更換。市長侯友宜非常重視復原工程進度，今（6）日至環狀線中原站視察首座鋼箱梁頂昇復位情形，各座鋼箱梁接續復位，要求新北捷運局務必依報告內容原規劃14個月縮短6個月，力拚年底全線復駛營運。
本報訊
新北市長侯友宜表示，0403地震造成環狀線橋梁位移、盤式支承損壞、軌道基鈑破裂、伸縮縫損壞、隔音牆變形等共139處設施受損，已於4月21日完成緊急加固作業，並委託第三方公正鑑定審查單位於113年4月19日專家學者開始參與審查鑑定，原復原時間評估需14個月，採簡支梁逐跨完成後再進行連續梁復位，目前第一跨簡支梁補強焊接已完成，正進行頂昇作業，為縮短施工時程，經施工團隊滾動式檢討，簡支梁六跨復原作業已再增加1組工作面、連續梁三跨復原作業亦再增加1個工作面，總共三個工作面來推動，輔以增加動復原費用及趕工費用等激勵措施推動，於一切安全無虞下力拚由14個月工期，減少6個月，於年底全線復駛營運。
新北捷運局局長李政安表示，此次復原工程總計九跨鋼箱梁需復位，包括簡支梁六跨、連續梁三跨，目前已完成六跨簡支梁復原工程施工架平台搭設、既有設施移除，於7月31日完成第一跨鋼箱梁補強焊接作業，並展開頂昇作業及盤式支承更換作業，鋼箱梁及帽梁為頂昇及結構焊接補強加勁鈑內外多達284片，維修孔空間只能容納1名工人進入，在酷熱狹窄工作環境下進行焊接及注意午後雷雨觸電及颱風影響因素，施工難度相當高，施工工率難以提升。
目前第一跨簡支梁補強焊接於6月26日開始施作，於7月31日完成，總計花費36天，比原規劃11天天數還要久，為縮短施工時程，經施工團隊滾動式檢討，簡支梁六跨復原工程工區再增加1工作面，採多組工班及精進減少焊接鈑片數量等措施，目前已展開第二跨鋼箱梁焊接補強、第三、四跨鋼箱梁施作焊道剷除及鈑片固定作業。
6月21日專家學者會議確認連續梁復位工法後，新北捷運局要求施工團隊於連續梁三跨復原作業再增加工作面，提前進場交維施作人行道削減，並後續進行重型施工架搭設及復位作業，朝向未來5個月內完成連續梁復原工作。
新北捷運局長李政安表示，環狀線地震受損嚴重是本國捷運營運中路線首例，復原工程沒有前例可循，只能從復原施工中滾動式檢討，為加速復原工程整體進度，原規劃單一工作面增加為三個工作面來推動復原工程，加上單跨鋼箱梁復位完成後，軌道、伸縮縫、隔音牆、與電力通訊線路恢復工作將立刻同步進場作業，來縮短總工期，最後再進行全路段機電系統整合測試及電聯車試運轉，於一切安全無虞下力拚年底全線復駛營運。（廣告）