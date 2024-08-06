罵林郁婷異常還控台灣施壓！王定宇轟國際拳總：拿不出證據還說謊
台灣拳擊女將林郁婷去年世錦賽遭到國際拳總（IBA）以「性別生理指數異常」為由取消資格，性別風波又延燒至今年巴黎奧運，昨晚IBA召開記者會說明，會上卻未提出實質證據，還指控是因為受到台灣政府施壓。對此，民進黨立委王定宇今（6）日痛批IBA，拿不出證據還說謊顛倒黑白。
記者莊蕙如／台北報導
王定宇指出，IBA是由俄羅斯天然氣公司做為主要贊助金主，其實它的爭議不斷，包含裁判公正性、財務貪腐等問題，早已被國際奧會（IOC）停權，而被停權的IBA，也處處針對國際奧會拳賽進行攻擊。
王定宇表示，IOC多次發聲力挺林郁婷並回嗆IBA，「林郁婷毫無疑問是女性」，IOC拒絕承認IBA的測試結果，並指這些結果是武斷且非法的，完全沒有理由進行測試，「我不能告訴你們（測試）是否可信，因為它的來源不可信，測試的基礎也不可信，出於這個原因，無需考慮它是否正確，這與拳擊資格毫無關係。」
王定宇痛批，這場記者會花了2個小時卻拿不出證據，還聲稱無法提出證據說明，是因為受到台灣政府施壓，如果台灣能夠施壓俄羅斯控制的IBA，要求不能揭露證據的話，乾脆施壓IBA不得汙衊台灣選手，更乾脆施壓IBA讓台灣會籍正名為台灣好了，「其實真相是台灣一再要求IBA公佈證據，沒想到IBA黑白顛倒，鬼扯一堆謊言，就是拿不出證據。」