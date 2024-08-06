教育部籌組「台灣AI大學聯盟」　葉丙成：已規劃14門課程培養人才

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葉丙成致詞表示，過去台灣只做硬體，軟體如同買菜送蔥，但在政府投入大量經費在硬體及網路之外，也投入資金發展內容及軟體。有許多立委關注AI學習，在520上任後便針對大學、高中職、國中小規劃不同階段AI學習創新策略。
其中，針對大學部分，葉丙成表示，教育部將籌組「台灣AI大學聯盟」打造跨校AI學程，讓學生有機會可以跨校學習AI課程。目前已經規劃14門課程，可以讓學生透過數位學習，也能幫台灣企業培養懂AI及會用AI的人才。
針對高中職、國中小部分，葉丙成表示，高中職學生可善用多元選修課程，透過數位模式，使城市與偏鄉孩子學習機會均等。國中小學生則是建置AI基礎課程教材，持續透過大手牽小手及公私協力產官學研合作推動培育我國AI人才，推升我國數位科技實力。
葉丙成表示，明（2024）年將大規模舉辦「台灣中小學生AI競賽」，教導孩子建置自己的AI模型，甚至控制遊戲中人物，厲害的就會脫穎而出。未來朝「亞洲中小學生AI遊戲競賽」方向推進，幫助孩子學習用AI解決真實世界問題。
教育部表示，自111年起推動中小學數位學習精進方案，已開發豐富的數位內容，全面提供中小學免費使用，並補助各縣市政府成立數位學習推動辦公室，協助中小學順利導入數位學習，而教育部因材網已經結合生成式AI，開發自然探究、自主學習及學科領域等學習夥伴功能，即將開放全國中小學師生使用。
教育部推動中小學數位學習精進方案辦公室執行秘書、台中教育大學校長郭伯臣表示，教育部建立教育大數據資料庫，蒐集學習載具、數位平台使用數據，並結合學生全國性測驗成績進行分析。
觀察使用教育部因材網學習三個月累計4小時以上的學生，在國教署109年到112年學習扶助科技化評量國、英、數等3科成長測驗通過率結果，縣市學力檢測成績，均高於位使用學生，證明善用數位學習平台能有效提升學習成效。結果也顯示，參與數位學習計劃時間愈長，學生自主學習能力也會提升。