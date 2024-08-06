大法官尤伯祥再嗆沒回答問題　黃國昌反擊「我有回答但你不滿意」

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針對舉手表決部分，尤伯祥提問，釋字499號解釋的責任政治詮釋有沒可能適用到本案？如果沒有責任政治原則，在立院審議的過程中，選區選民如何能夠究責選區立委？
黃國昌則答覆，國會改革法案中責任政治原理，「我不認為到目前為止有任何問題」，憲法法庭接受民進黨團的釋憲聲請，全中華民國人民大家都知道，民進黨籍委員反對國會改革法案，在立院混亂的議事程序中，我們還盡量維持在面對暴力攻擊時，透過公開透明的直播方式，「每人手舉得高高的，讓全體國民看到」。黃國昌主張，這對一般選民進行責任政治判斷不會有任何問題。
不過，尤伯祥也打斷黃國昌的發言，強調沒有聽到答案，並再詢問，討論立法程序是否有重大瑕疵通常以議事錄為準，若黃主張公開直播可以取代議事錄，是否可能剝奪少數立委的聲請釋憲權？因為立委的名字不見得都會被登載入議事錄。黃國昌則拉高音量強調，「其實我剛剛已經回答尤大法官的問題，雖然你覺得不滿意，但我的確回答你的問題」。黃國昌認為，今天大家之所以可以坐在這裡，不就是認為他們是少數反對的立委，否則憲法法庭怎會受理審查聲請？尤伯祥則反問，「你們不是主張不應該受理聲請，所以你現在是認為可受理？」
此時國民黨立委翁曉玲及立院機關訴訟代理人葉慶元律師都跳出來希望幫忙回答，但黃國昌仍回應，「我覺得問題的層次要分清楚，我們說不應該受理的部分，是總統什麼時候行使職權適用法，行政院什麼時候行使職權適用法，針對立委部分從來沒說。審議過程不少條文是按照民進黨團所提的再修正動議，最後表決結果來看，他們不算少數，而是贊成方，所有選民都知道。
葉慶元最後則強調，釋字499號是因為當時國民大會違反自己的議事規則，才被認定有議事瑕疵。意即這次國會改革立法程序並未違反議事規則。