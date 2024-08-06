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對中農產品輸出年減6億美元！農業部秀數據：中國以外市場創新高

▲農業部開拓多元外銷市場，111年農產外銷至中國以外市場的貿易額45.59億美元創下歷史新高。（示意圖／記者許若茵攝）
▲農業部開拓多元外銷市場，111年農產外銷至中國以外市場的貿易額45.59億美元創下歷史新高。（示意圖／記者許若茵攝）

記者林莞茜／綜合報導

有關「審計部報告近3年台灣對中國農業出口金額減少6億美元」一事，農業部表示，近年來政府輔導國內農產品轉型升級，持續開拓多元外銷市場，其中111年農產外銷至中國以外市場的貿易額45.59億美元，更創下歷史新高，顯見持續擴大農產品外銷之策略，已取得顯著成果。農業部強調，台灣農產品不會放棄任何一個進口規定透明且符合國際規範的外銷市場，且將持續輔導國內農民，積極開拓高消費外銷市場。

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農業部說明，從長期趨勢來看，110年臺灣農產品出口56.69億美元，較109年成長15%，創下歷史新高，顯示政府鼓勵外銷產業輔導措施具備正向效益，農業部將透過各項產銷與獎勵措施，持續為農漁民增加收益、開拓高消費市場；針對台灣農產品出口貿易額於111年及112年分別縮減為52.37億美元及48.91億美元，主要原因是受到全球貿易疫後重整與區域衝突等國際因素影響。

農業部進一步說明，分散農產貿易市場需長年持續努力，受到中國片面暫停進口影響，輸中農產品自109年外銷金額10.17億美元，降至112年5.02億美元，然台灣農產外銷中國以外市場，自109年38.94億美元逐年成長，112年更達到43.9億美元，主要農產外銷市場包括日本成長11%、韓國成長4%、加拿大成長5.5%、新加坡成長4.7%、泰國成長4.3%及菲律賓成長9.8%等，顯見國內農產品已成功轉型升級，並獲得國際市場認可。

農業部指出，茶類產品一直以來為重要外銷農產品之一，112年紅茶、綠茶及烏龍茶等半發酵與部分發酵茶等出口全球6,530公噸、出口值8,639萬美元，出口中國以外市場占比提高至73.8%，尤其綠茶產品110年起8成以上外銷美、加及歐洲等市場，顯示茶類產品外銷高端市場有成。農業部說明，將持續輔導優質特色茶集團產區，推動國產茶類產品取得產銷履歷、有機等驗證及國際衛生安全驗證，提升生產加工技術，鼓勵業者參加國際性展覽與辦理宣傳活動，增加海外市場認識臺灣茶類產品特色與品牌形象，積極搶進高端外銷市場。

農業部強調，將持續強化內銷與多元加工等相關措施，並引導農民團體生產符合高端市場採購品規及消費習慣的農漁產品，也持續精進外銷作為，確保國內產銷穩定及農民收益。

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