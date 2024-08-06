對中農產品輸出年減6億美元！農業部秀數據：中國以外市場創新高

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農業部進一步說明，分散農產貿易市場需長年持續努力，受到中國片面暫停進口影響，輸中農產品自109年外銷金額10.17億美元，降至112年5.02億美元，然台灣農產外銷中國以外市場，自109年38.94億美元逐年成長，112年更達到43.9億美元，主要農產外銷市場包括日本成長11%、韓國成長4%、加拿大成長5.5%、新加坡成長4.7%、泰國成長4.3%及菲律賓成長9.8%等，顯見國內農產品已成功轉型升級，並獲得國際市場認可。
農業部指出，茶類產品一直以來為重要外銷農產品之一，112年紅茶、綠茶及烏龍茶等半發酵與部分發酵茶等出口全球6,530公噸、出口值8,639萬美元，出口中國以外市場占比提高至73.8%，尤其綠茶產品110年起8成以上外銷美、加及歐洲等市場，顯示茶類產品外銷高端市場有成。農業部說明，將持續輔導優質特色茶集團產區，推動國產茶類產品取得產銷履歷、有機等驗證及國際衛生安全驗證，提升生產加工技術，鼓勵業者參加國際性展覽與辦理宣傳活動，增加海外市場認識臺灣茶類產品特色與品牌形象，積極搶進高端外銷市場。
農業部強調，將持續強化內銷與多元加工等相關措施，並引導農民團體生產符合高端市場採購品規及消費習慣的農漁產品，也持續精進外銷作為，確保國內產銷穩定及農民收益。