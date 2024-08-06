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超級嗨！空軍嘉義基地營區開放　黑鷹救護直升機首度動態表演

▲UH-60M黑鷹直升機戰場救護操演。（圖／記者呂炯昌攝，2024.08.06）
▲UH-60M黑鷹直升機戰場救護操演。（圖／記者呂炯昌攝，2024.08.06）

記者呂炯昌／嘉義報導

空軍嘉義基地8月10日舉行今年唯一的一場營區開放，今（6）日舉行預演。除了雷虎特技小組AT-3教練機、以及F-16V、幻象2000戰機與IDF經國號等空軍三型主力戰機單機性能展示外，空軍救護隊的UH-60M黑鷹直升機也首度進行模擬戰場傷患救護的性能展演。

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嘉義基地開放將展出F-16戰機、IDF經國號戰機、M2000-5戰機、UH-60M黑鷹直升機、 S-70C直升機、EC-225直升機、P-3C型反潛機、C-130H型、AH-64E阿帕契攻擊直升機、AH-1W攻擊直升機、E-2K型預警機、勇鷹教練機 、愛國者三型飛彈、M60A3戰車、雲豹甲車、35快砲等共計空用裝備16項、陸用裝備11項。

在動態表演部分，包括雷虎小組AT-3教練機，以及F-16V、幻象2000戰機與IDF經國號等空軍三型主力戰機單機性能展示。由於嘉義基地也是空軍救護隊的駐地，現場也展出EC225、S-70C、UH-60M等3型救護直升機。

空軍救護隊的UH-60M黑鷹直升機，也首度進行模擬戰場傷患救護的性能展演，透過雙機編隊，1架進行救護、1架進行戰場警戒，模擬從戰場上救出傷患，儘管今天嘉義天候不佳、天空布滿烏雲，但是空軍精湛演出仍贏得滿場觀眾掌聲。

▲UH-60M黑鷹直升機戰場救護操演，1架進行救人，另一架執行戰場警戒。（圖／記者呂炯昌攝，2024.08.06）
▲UH-60M黑鷹直升機戰場救護操演，1架進行救人任務，另一架執行戰場警戒。（圖／記者呂炯昌攝，2024.08.06）

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