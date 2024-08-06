超級嗨！空軍嘉義基地營區開放 黑鷹救護直升機首度動態表演
空軍嘉義基地8月10日舉行今年唯一的一場營區開放，今（6）日舉行預演。除了雷虎特技小組AT-3教練機、以及F-16V、幻象2000戰機與IDF經國號等空軍三型主力戰機單機性能展示外，空軍救護隊的UH-60M黑鷹直升機也首度進行模擬戰場傷患救護的性能展演。
記者呂炯昌／嘉義報導
嘉義基地開放將展出F-16戰機、IDF經國號戰機、M2000-5戰機、UH-60M黑鷹直升機、 S-70C直升機、EC-225直升機、P-3C型反潛機、C-130H型、AH-64E阿帕契攻擊直升機、AH-1W攻擊直升機、E-2K型預警機、勇鷹教練機 、愛國者三型飛彈、M60A3戰車、雲豹甲車、35快砲等共計空用裝備16項、陸用裝備11項。
在動態表演部分，包括雷虎小組AT-3教練機，以及F-16V、幻象2000戰機與IDF經國號等空軍三型主力戰機單機性能展示。由於嘉義基地也是空軍救護隊的駐地，現場也展出EC225、S-70C、UH-60M等3型救護直升機。
空軍救護隊的UH-60M黑鷹直升機，也首度進行模擬戰場傷患救護的性能展演，透過雙機編隊，1架進行救護、1架進行戰場警戒，模擬從戰場上救出傷患，儘管今天嘉義天候不佳、天空布滿烏雲，但是空軍精湛演出仍贏得滿場觀眾掌聲。