奧運「睡美人」拿金牌！因家被炸爛養成隨遇而安：我都住在行李箱

五月天瑪莎組新團變「靠五人」！這團員被「排擠」慌了：我怎麼辦

▲告五人擔任五月天演唱會嘉賓，讓瑪莎（左一）、雲安（左三）、哲謙（右三）組成的「靠五人」合體，犬青（中）被排擠不禁笑問「我怎麼辦？」（圖／相信音樂提供）
▲告五人擔任五月天演唱會嘉賓，讓瑪莎（左一）、雲安（左三）、哲謙（右三）組成的「靠五人」合體，犬青（中）被排擠不禁笑問「我怎麼辦？」（圖／相信音樂提供）

記者朱祖儀／綜合報導

五月天「回到那一天」巡迴近來在太原山西體育中心體育場舉辦，演唱會有無人機、煙火助陣，全城還有超大型五月天Q版公仔和全城的城市點燈等，與18萬人歷經4夜的狂歡。而4日「回到那一天」來到太原場最終場，不只五月天要唱到80歲，告五人也來到現場，乘坐時光機衝出時間軸，讓雲安、哲謙與瑪莎合組的「靠五人」合體，結果犬青被瑪莎趕走，讓她無助笑問「我怎麼辦？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
告五人在師兄五月天「回到那一天」演唱會串場影片中，瑪莎和雲安、哲謙組成大勢樂團「靠五人」，犬青則是化身為工作人員，每回演唱會播放此段，歌迷笑聲不斷。4日演唱會上「靠五人」終於在現場合體，犬青當場被「排擠」，忍不住笑問：「那我怎麼辦？」瑪莎作勢要她去旁邊，讓現場瞬間笑翻。

五月天在現場也再度發揮幽默本色，稱任賢齊擔任嘉賓露手臂，光良露腹肌，笑問告五人要露什麼？犬青回：「我們有練，但不多！」阿信則說：「等你們唱到鳥巢，三個一起露多一點。」玩笑歸玩笑，五月天也大讚告五人出道雖短，但成績狂飆，征戰各大體育館，現在也唱到體育場，允諾等告五人唱到鳥巢換他們當嘉賓。

歷經3天的好天氣，沒想到4日最後一場突然下起一場又急又大的雨，五月天在〈瘋狂世界〉開著紅色敞篷車，與歌迷淋了一場瘋狂的大雨，歌迷不受大雨影響，依舊賣力大合唱。阿信不忘自嘲說：「當初不是說找一台正正常常的車嗎，到底誰說要開敞篷車？」瑪莎笑回：「那時天氣很好，誰想到會變這樣子」，所幸大雨過不了多久就停止了，但心疼歌迷的五月天仍暖心提醒大家要注意保暖。

▲五月天演唱會突然暴雨。（圖／相信音樂提供）
▲五月天在演唱〈瘋狂世界〉時突然下起暴雨，他們和歌迷一起在雨中嗨唱。（圖／相信音樂提供）

五月天石頭缺席演唱會！「重量級貴人」現身開唱　阿信曝真心話

五月天石頭爆「腰椎滑脫」！大陸巡演前3天突宣布：緊急停止活動

五月天冠佑巡演「突得知岳母離世」！17歲女兒曝：第一次看到他哭

五月天開唱「53歲光良當嘉賓脫了」！阿信見粉絲1情況大吃醋

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生