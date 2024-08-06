五月天瑪莎組新團變「靠五人」！這團員被「排擠」慌了：我怎麼辦
五月天「回到那一天」巡迴近來在太原山西體育中心體育場舉辦，演唱會有無人機、煙火助陣，全城還有超大型五月天Q版公仔和全城的城市點燈等，與18萬人歷經4夜的狂歡。而4日「回到那一天」來到太原場最終場，不只五月天要唱到80歲，告五人也來到現場，乘坐時光機衝出時間軸，讓雲安、哲謙與瑪莎合組的「靠五人」合體，結果犬青被瑪莎趕走，讓她無助笑問「我怎麼辦？」
記者朱祖儀／綜合報導
告五人在師兄五月天「回到那一天」演唱會串場影片中，瑪莎和雲安、哲謙組成大勢樂團「靠五人」，犬青則是化身為工作人員，每回演唱會播放此段，歌迷笑聲不斷。4日演唱會上「靠五人」終於在現場合體，犬青當場被「排擠」，忍不住笑問：「那我怎麼辦？」瑪莎作勢要她去旁邊，讓現場瞬間笑翻。
五月天在現場也再度發揮幽默本色，稱任賢齊擔任嘉賓露手臂，光良露腹肌，笑問告五人要露什麼？犬青回：「我們有練，但不多！」阿信則說：「等你們唱到鳥巢，三個一起露多一點。」玩笑歸玩笑，五月天也大讚告五人出道雖短，但成績狂飆，征戰各大體育館，現在也唱到體育場，允諾等告五人唱到鳥巢換他們當嘉賓。
歷經3天的好天氣，沒想到4日最後一場突然下起一場又急又大的雨，五月天在〈瘋狂世界〉開著紅色敞篷車，與歌迷淋了一場瘋狂的大雨，歌迷不受大雨影響，依舊賣力大合唱。阿信不忘自嘲說：「當初不是說找一台正正常常的車嗎，到底誰說要開敞篷車？」瑪莎笑回：「那時天氣很好，誰想到會變這樣子」，所幸大雨過不了多久就停止了，但心疼歌迷的五月天仍暖心提醒大家要注意保暖。