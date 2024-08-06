調味鹽出包！美國進口岩鹽檢出一級致癌物農藥「環氧乙烷」全退運
衛福部食品藥物管理署每週執行邊境檢驗，今（6）日公布最新邊境檢驗不符合食品資訊名單，共有11件產品違規，其中由美國出口「調味鹽(JANE'S KRAZY MIXED-UP SALT)」檢出農藥殘留含量不符規定，2.40公斤依規定退運或銷毀。
記者林莞茜／綜合報導
食藥署今日公布最新邊境檢驗不符合食品資訊名單，11違規產品分別有美國「調味鹽」，日本「蜜柑」、「鮮葡萄」，中國大陸「紅花椒」、「苦瓜干」，越南「鮮苦苣」、「鮮榴槤」、「白菜」，印尼「白胡椒粉」，泰國「滷味包」，另有一件為中國大陸的塑膠餐盒檢出容器具-溶出試驗不符。
其中美國出口「調味鹽(JANE'S KRAZY MIXED-UP SALT)」檢出農藥殘留含量不符規定，該品項是由優仕咖啡（台灣UCC）從美國輸入的「JANE'S調味鹽」，檢出殘留農藥環氧乙烷4.1 mg/kg，在我國不得使用也不得檢出。
世界衛生組織「國際癌症研究機構（IARC）」公布列為一級致癌物，根據環境部說明，我國禁用環氧乙烷，但有些國家核准可作為農藥使用殺菌或防黴，進口時就可能發生殘留檢出。而環氧乙烷（ethylene oxide）是一種有機化合物，無色、可燃沸點低，在常溫下為液體，但在高壓下可變成氣體，濃度非常高時會散發些許甜味。主要用於製造乙二醇，常用於工業抗凍劑、清潔劑或醫療設備及器材使用的消毒劑，會殘留在食物主要是因為農作物用在滅菌，控制微生物的生長。環氧乙烷可用於燻蒸香料或藥草，也可能經由空氣而殘留在食物上，不過量非常少。
食藥署已將不符容許量標準、食品器具容器包裝衛生標準之商品，依《食品安全衛生管理法》規定退運或銷毀。