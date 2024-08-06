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成大與廣達聯手AI研究　黃偉哲：讓臺南在AI研發領先全國

▲廣達-成大聯合AI研究中心位於成大計算機及網路中心。（圖／南市府提供）
▲廣達-成大聯合AI研究中心位於成大計算機及網路中心。（圖／南市府提供）

記者郭俊暉／台南報導

廣達-成大聯合AI研究中心於2021年啟用，由廣達電腦贈予成大超高性能 AI 伺服器，歷經近三年的產學合作，成大團隊已訓練出多種AI模型和工具，可應用在成大醫院的臨床研究，以及遠距診斷照護。台南市長黃偉哲感謝廣達在臺南超前部署，提供免費算力給與成大師生開發最新應用，讓臺南在AI研發領先全國。

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▲廣達-成大聯合研究中心，在2022年榮獲第 19 屆國家新創獎「臨床新創獎」的肯定。（圖／南市府提供）
▲廣達-成大聯合研究中心，在2022年榮獲第 19 屆國家新創獎「臨床新創獎」的肯定。（圖／南市府提供）
2021年親自出席見證廣達與成大簽署合作備忘錄的黃偉哲表示，當時林百里董事長曾說「AI的使用程度決定了一個國家的國力！」這個看法與總統賴清德的AI產業政策高度吻合，也感謝廣達在AI熱潮來臨之前，就在臺南超前部署，提供免費算力給與成大師生開發最新應用，讓臺南在AI研發領先全國。

▲成大研發的遠距醫療雲端平台，透過即時且高解析度的影音視訊，將X光片資料和病患即時。（圖／南市府提供）
▲成大研發的遠距醫療雲端平台，透過即時且高解析度的影音視訊，將X光片資料和病患即時。（圖／南市府提供）
成大國際長謝孫源講座教授指出，成大不僅有資訊工程與演算法研究的人才，也具有成大醫院臨床場域的優勢。以目前中心內的QOCA AIM人工智慧醫療雲為例，就是一套強大的AI整合運算平台，不論是醫療影像或治療人體的相關數據，都可以透過簡易的介面操作，將資料進行各種處理，例如資料庫合併、影像標註等，並訓練人工智慧模型來進行預測，可有效協助臨床研究。

▲廣達提供的AI伺服器與雲端資料處理，有助成大師生訓練AI模型。（圖／南市府提供）
▲廣達提供的AI伺服器與雲端資料處理，有助成大師生訓練AI模型。（圖／南市府提供）
謝孫源講座教授認為，成大醫院以及未來的沙崙院區，如果能透過與政府的合作，透過AI與物聯網的技術，將遠距醫療落實在數百個診所，將有助於醫療服務更均衡。

經發局林榮川局長表示，行政院長卓榮泰6月份公布臺灣第一個人工智慧產業專區在沙崙，目前南市府正與中央合作規劃內容，其中就包括健康產業與AI技術的結合。南市府也配合成大沙崙醫院的興建，於周遭籌設健康產業專區，目前這項計畫已經獲得行政院與國發會的支持。南市府將繼續與廣達-成大聯合AI研究中心及各校AI研究單位合作，從沙崙落實中央政府推動健康臺灣的願景。

研究中心現場也展示智慧醫療與物聯網整合的各項情景。例如遠距醫療雲端平台，透過即時且高解析度的影音視訊，將X光片資料和病患即時生命徵象等資訊，讓來自遠端的醫師可以共同會診，當偏遠地區缺乏特定科別的醫師時，診所就可透過這套系統與醫學中心的醫師合作看診。

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