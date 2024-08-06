見80歲老婦靠拾荒照顧中風兒　郭子乾想起亡父哭：他是我最大粉絲

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台灣成為超高齡社會面臨倒數，人口快速老化中，根據統計，台灣目前65歲以上老人人數已逼近420萬，低收及中低收入戶約達60萬人，還有生活在貧窮線邊緣，受限於社福制度而無法領取補助的清寒長輩也多達數萬名，他們大多是無依無靠的獨居長輩，有的則需撐起家計照顧生病家人，自身也面臨身體退化、疾病纏身，在城市角落苦苦掙扎，處境極為艱難。
「老人福利關懷協會」邀請各界支持持續推動「清寒長輩救助計畫」，幫助弱勢老大人安心安穩生活，這次邀請郭子乾擔任愛心大使，與協會一同前往探訪弱勢老人，兩位長輩的境遇都讓他感觸良多。其中一名高齡80的阿嬤，平時靠著做家庭代工與拾荒維生，年邁的她除了照顧自己還要照料中風和狀況不斷的兩個兒子，加上阿嬤身上也有許多的病痛，訪視過程當中不斷詢問，「好了嗎？好了嗎？我的腳站不住了。」都讓他相當心疼。
他細算阿嬤就算每天全力完成代工產品跟撿資源回收品，一個月也僅能賺台幣一兩千元，過去在戲劇上演出過許多不同角色的郭子乾，在工作之餘也投身許多公益活動擔任關懷大使，父親節將至，孝順的郭子乾在與長輩們相處的過程中也憶起和爸爸相處的過往，無論是戲劇或綜藝中的演出，無論角色和戲份的多寡，爸爸永遠是給予最大的讚美和支持，常常誇讚一定要有郭子乾參與演出才是最完美的作品，是他演藝路上最大的粉絲。
郭子乾一直記得爸爸的拿手菜，東北口味的酸菜鍋，最核心的酸菜醃製都有爸爸的獨門祕方，是他記憶中與爸爸珍貴的回憶，如今雖然爸爸已經離開了，但他仍然會趁過年家人團聚之時，親手將這道爸爸拿手好菜傳承下來，與哥哥一起想念摯愛的爸爸。