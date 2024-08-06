台南誇張母「踹椅害女童摔倒」！倒吊扛起帶走　社會局介入處置

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網友將事發影片PO上爆料公社表示，5日晚間8時許，她載兒子去全家便利商店時遇到一對母女，當時女兒不停大哭，最後整個人趴在地上，女童媽媽疑似失去耐心，徒手抓起女孩的腳，讓她整個人倒吊被提起，最終像提沙包扛著離開，全程被網友用手機錄下並報警處理。
網友指出，後續警察到了後，便利商店店員供稱，這名媽媽在事發前就在打小孩，事件主因為當時女童想要喝養樂多，但是媽媽不允許，更直接拿養樂多敲小孩的頭，後續女童因為打翻東西，媽媽竟直接一腳踹飛小女孩的椅子，導致她摔下去趴在地上，店員曾出面制止，但是完全無用。
轄區永康分局指出，在5日20時許獲報，中華二路超商有母親丟下小孩不管案件，經員警到場處理，初步了解疑似係家長管教孩童不當，分局已進行兒少保護通報，同時通知社會局社工到場評估後協助緊急安置，考量家屬配合態度不佳，為維護兒少安全，社會局已啟動兒少緊急安置，後續由社工持續進行輔導，並將以違反兒權法第49條情事，依同法第97條、102條裁罰開立家屬強制親職教育。
社會局提醒民眾，一旦發現疑似兒少虐待，可善用113保護專線、110報案，或至「社會安全網-關懷E起來」網站通報，通報者的身分資訊會完全保密，同時也能確保受害人的相關資訊不會外洩。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110