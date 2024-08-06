奧運羽球女神志田千陽粉絲破74萬！日演藝圈點名：想培養她當主播
日本羽球女將志田千陽在本屆巴黎奧運出戰女雙項目，和搭檔松山奈未奪得銅牌後人氣飆漲，尤其是外型清純亮眼的志田千陽，賽後吸引一票球迷追蹤，IG粉絲人數從43萬漲破74萬，人氣直線飆升。現在更有日媒爆料，有經紀人、娛樂公司已經相中志田，想挖角她轉當藝人甚至是體育主播！
記者藍詩孟／綜合報導
27歲的日本羽球甜心志田千陽在參加巴黎奧運後，人氣水漲船高，日媒《體育報知》就指出，超高人氣給志田帶來了源源不斷的工作機會，未來志田退役後，很有機會加入演藝圈，許多公司都想找志田代言。
不只球技佳！志田千陽可愛性格更吸粉絲
報導也稱，某家大型娛樂公司的代表很喜歡志田的外型，對她拋出橄欖枝，「如果有機會的話，想要與她一起合作，如果她對演藝圈有興趣，請務必說一聲。」還有一間專門培養主播的經紀公司也看中志田的超高人氣，表示願意栽培她當體育主播，認為志田在同性粉絲這塊很有市場。
事實上，志田除了是羽球國手外，私下也是熱愛追星、保養的可愛女孩，先前她參加比賽時就被拍到，包包鑰匙圈是乃木板46畢業團員山下美月的周邊，只要乃木板46的巡演跟比賽沒撞期，志田幾乎都會到場應援；她活潑可愛的性格和賽場上的爆發力形成反差，奧運奪銅後吸引更多粉絲關注。