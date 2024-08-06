台積電股價越跌越有吸引力？外資最新上調目標價至1200元

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昨日台積電一度打9折的情況下，就有分析師出來表示，台積電在半導體下行週期期間的品質和防禦性質是具有優勢的，在市場廣泛拋售台積電的情況下，它再次具有吸引力，再加上，價格上漲的確認和持續的AI資本支出強勁應該是台積電的關鍵催化劑。對於台積電股價表現保持樂觀態度。
此外，有外資也認為，台積電將在2025年，整體晶圓價格上漲5%，AI客戶會支付更高溢價，智慧手機則較少。另外，如果成熟製程客戶面臨來自三星代工和中國晶圓廠的競爭，台積電可能會給予一些折扣，這可能會提高台積電成熟製程的利用率並抵消平均銷售價格的侵蝕。
外資指出，隨著價格上漲，台積電應能在2025年實現超過55%的毛利率，並在2028-2030年間逐漸接近60%水平，當其海外工廠達到規模經濟時，預計AI半導體客戶將幫助維持毛利率，設計服務公司也將受益於使用先進製程帶來的能源效率。另一方面，智慧手機/消費性電子客戶（例如聯發科）可能只會轉嫁額外成本，但在消費者需求疲弱復甦的情況下，毛利率可能會被稀釋。
此外，有美系外資最新出具的個股報告中，仍然看好台積電在AI加速器和邊緣AI領域的領先地位，預計台積電結構性增長將繼續保持強勁，除了擁有包括N3、N2的強大製程外，還有領先業界的封裝技術，因此維持「優於大盤」的評等外，目標價更由1080元上調至1200元，漲幅達11%。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。