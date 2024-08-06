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《財富》公布世界前500強企業　「5家台廠上榜」台積電掉至168名

▲最新2024年《財富》世界500強企業排行榜出爐，台灣企業有5家上榜，包含鴻海、台積電、和碩、廣達、台灣中油，名次皆較去年有些微滑落。（圖／NOWnews資料照片）
▲最新2024年《財富》世界500強企業排行榜出爐，台灣企業有5家上榜，包含鴻海、台積電、和碩、廣達、台灣中油，名次皆較去年有些微滑落。（圖／NOWnews資料照片）

記者魏妤庭／台北報導

最新2024年《財富》世界500強企業排行榜出爐，零售商龍頭沃爾瑪連續第11年成為全球最大公司，亞馬遜重回第2名。台灣企業則有5家上榜，包含鴻海第32名、台積電第186名、和碩第375名、廣達第444名、台灣中油第465名。

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今（2024）年《財富》世界500強排行榜企業的營業收入總和約為41兆美元（約新台幣1338兆元），相當於全球GDP的1/3，較去年略增長0.1%。上榜公司淨利潤總和年增2.3%，約2.97兆美元（新台幣96.9兆元）。上榜公司前5名分別是沃爾瑪、亞馬遜、中國國家電網、沙烏地阿美和中國石化。

而500強企業名單中，台灣有5家企業上榜，包含第32名的鴻海、第186名的台積電、第375名的和碩、第444名的廣達，以及第465名的中油。相較於去年排名，鴻海第27名、台積電第168名、和碩第333名、廣達第345名、台灣中油第378名，今年皆有下滑。另去年有上榜的第420名仁寶、第463名緯創則是調出前500大企業榜單。

從整體利潤來看，沙烏地阿美的利潤較去年下滑約24%，但仍以1207億美元（新台幣3.93兆元）的獲利蟬聯利潤冠軍。此外，位居利潤榜前5名公司中，有3家是美國科技公司，包含第2名的蘋果、第4名的Google母公司Alphabet Inc.，以及第5名的微軟。

值得留意的是，去年的前500強企業中虧損最多的是波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway Inc.），今年卻以超過962億美元（新台幣3.13兆元）利潤，躍升到利潤榜的第3名。

此外，今年進榜的中國及香港企業有128家，相較去年減少7家，這也是2018年以來，首次少於美國企業數量。若以利潤來看，中國企業的平均利潤為39億美元（約新台幣1272億元），遠不到美國上榜企業的一半，也未達全球500強企業59億美元（新台幣1925億元）的平均利潤水準。

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