《財富》公布世界前500強企業　「5家台廠上榜」台積電掉至168名

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而500強企業名單中，台灣有5家企業上榜，包含第32名的鴻海、第186名的台積電、第375名的和碩、第444名的廣達，以及第465名的中油。相較於去年排名，鴻海第27名、台積電第168名、和碩第333名、廣達第345名、台灣中油第378名，今年皆有下滑。另去年有上榜的第420名仁寶、第463名緯創則是調出前500大企業榜單。
從整體利潤來看，沙烏地阿美的利潤較去年下滑約24%，但仍以1207億美元（新台幣3.93兆元）的獲利蟬聯利潤冠軍。此外，位居利潤榜前5名公司中，有3家是美國科技公司，包含第2名的蘋果、第4名的Google母公司Alphabet Inc.，以及第5名的微軟。
值得留意的是，去年的前500強企業中虧損最多的是波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway Inc.），今年卻以超過962億美元（新台幣3.13兆元）利潤，躍升到利潤榜的第3名。
此外，今年進榜的中國及香港企業有128家，相較去年減少7家，這也是2018年以來，首次少於美國企業數量。若以利潤來看，中國企業的平均利潤為39億美元（約新台幣1272億元），遠不到美國上榜企業的一半，也未達全球500強企業59億美元（新台幣1925億元）的平均利潤水準。