王齊麟超級海巡王！寵粉答應「合照女友十元放閃」親回：沒問題
「黃金男雙」李洋、王齊麟在2024巴黎奧運男子羽球雙打比賽奪金牌，成為歷史唯一連霸的男雙組合，2屆奧運12連勝的戰績，成為話題。王齊麟比完賽，持續在社群平台上脆（Threads）海巡，回覆留言的頻率相當高，可說是「超級海巡王」，有粉絲敲碗想被他和女友陳詩媛（十元）合照放閃，他大方回答：「沒問題！」
記者林奕如／綜合報導
王齊麟活潑外向，時常使用社群跟球迷互動、且回覆率相當高，粉絲都希望能被「海巡」到。他賽前還說，為了應戰奧運會關掉臉書、IG，但好搭檔李洋不給面子，直接笑回：「改用Threads，幾乎每天都會狂刷一波才甘心。」兩人的互動展現出好交情。
王齊麟賽後持續海巡，粉絲為了吸引關注，提問也五花八門，有人說：「我的版現在天天都是王齊麟海巡，不知道還會巡多久哈哈，也不知道啥時會巡到。」他則是回覆：「繞地球一圈。」有人則是說：「8月的第一個願望，我想被金牌男雙的齊麟海巡。」王齊麟開心：「耶，我是8月第一個願望。」還有點歌想聽他唱《想見你》，許願完整版，他興奮直問：「好聽嗎。」
麟洋配在2屆奧運奪金牌，王齊麟賽後被問到求婚女友、樂天女孩陳詩媛（十元）一事，他回應：「我也期待。」之前也頻頻釋出結婚訊息，他本人Threads上的置頂照，就是520告白陳詩媛的合照，兩人也一起同框拍影片，站在一起有「最萌身高差」，外界看來好事將近。