王齊麟奧運得金牌！蔣萬安致電稱「台北選手」挨轟：不敢講台灣？
台灣羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋4日打敗中國組合拿下金牌，成功蟬聯兩屆冠軍。台北市長蔣萬安昨（5）日下午也與北市選手王齊麟視訊，親自告訴他北市府加碼300萬專項獎金的好消息。蔣萬安昨晚在Threads上發文與王齊麟對話的內容，不過他用「台北選手」稱呼王齊麟，遭到大批網友砲轟，「台北選手是什麼意思？台灣這國家講不出來嗎蔣家的後代？」
記者薛羽彤／綜合報導
蔣萬安昨日上午宣布，為慶祝「麟洋配」在中華隊史及奧運史上，首度由同一組合選手連霸兩屆奧運金牌，台北市政府要加碼發給北市選手王齊麟連霸獎金300萬，連同既有的273萬元獎金，合計可發給573萬元。蔣萬安昨日下午與人還在法國的王齊麟視訊聯繫，親自表達祝賀，並告知獎金加碼的消息。
蔣萬安昨晚在Threads上分享與王齊麟通話的內容，他以「打電話恭喜臺北選手」開頭，他問王齊麟心情如何，對方回應「開心到睡不著」；蔣萬安又問「其實是在海巡吧？」王齊麟如實回答「對」。
蔣萬安本想著分享王齊麟海巡一事，沒想到用了「台北選手」這4字引發網友砲轟，認為他不敢用台灣稱呼，「台北選手是三小？不敢講台灣？有空在這邊打電話不會去處理幼兒園的事？」、「台北選手？？？這是全中運嗎？」、「他不是代表台北好嗎 他是代表台灣」、「市長你有打算打電話給台北幼兒園的受害小朋友的爸爸媽媽道歉嗎」、「台灣的民選市長，連台灣兩個字都說不出口？」