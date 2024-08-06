巴黎奧運美國男籃7日凌晨3:30分出戰巴西隊！Kerr：8強戰KD會出賽
美國男籃「夢幻隊」在巴黎奧運以全勝之姿挺進八強，最大功臣當屬兩場都從板凳跳出來的Kevin Durant，然而在八強賽前美國總教練Steve Kerr受訪時表示並沒有將Kevin Durant排上先發名單的打算，預計還是會讓他從板凳出發。美國隊在台灣時間8月7日星期三凌晨3點30分對上巴西隊，巴西隊前一戰靠著火燙的外線手感射下日本隊，勝出的隊伍將會遇到另一場塞爾維亞、澳洲之間的勝隊。
實習記者張叡誠/綜合報導
Kevin Durant當第六人 美國隊最強武器
就算因傷缺席了訓練營和所有熱身賽，Kevin Durant在預賽有限的上場時間內仍展現出穩定的得分效率，堪稱本屆美國隊「最強大腿」，儘管如此Steve Kerr還是將他擺在替補陣容。
Steve Kerr說道：「如果杜蘭特第一天就來，他有機會先發，不過考慮到他錯過了我們所有的練習賽，很晚才回歸，而且目前我們已經找到了一套我們會贏球的陣容，杜蘭特從板凳出發的表現也相當出色。」
不過Steve Kerr也表示，後續的賽事將越來越艱困，美國隊需要Kevin Durant的時間可能也會越來越多。
美國隊八強賽第一場將在台灣時間8月7日星期三凌晨3點30分對上巴西隊，巴西隊前一戰靠著火燙的外線手感射下日本隊，勝出的隊伍將會遇到另一場塞爾維亞、澳洲之間的勝隊