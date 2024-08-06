碩士學歷加值起薪「最高破5成」 調查：工程研發類月入38K變59K
不少年輕人或許都曾疑惑，考取碩士是否有助求職起薪？就有一名蔡姓女子獲得心儀公司錄取後竟發現，碩士、學士的起薪相差4000元，目前將讀碩士的她，也是被比預期高出4000元到5000元的起薪聘用。104人力銀行今（6）日公布調查，理工相關職務較易受到學歷加值，起薪漲幅最高介於38%至53%之間，因此更高的學歷，確實很有可能得到更高薪資。
記者林則澄／台北報導
104人力銀行獵才招聘資深副總經理暨人資長鍾文雄表示，調查顯示大學起薪與碩士起薪差距幅度最大的前5大職務，包括工程研發可從3萬8950元提升53%來到5萬9450元；生產管理會從3萬4000元提升50%來到5萬1000元；製程規劃將從4萬元提升49%來到5萬9350元；MIS/網管是從3萬7500元提升43%來到5萬3571元；軟體/工程則從4萬2500元提升38%來到5萬8438元，漲幅介於38%至53%之間，集中在理工相關職務。
鍾文雄表示，由此可見更高的學歷，確實很有可能得到更高薪資，特別是在理工相關職務，漲幅介於38%至53%之間，不過他也建議，新鮮人若決定就讀碩士，可以考取不同大學所學的科系，適應當今瞬息萬變的社會產業。
另一方面，畢業於台北科技大學經營管理系的蔡姓女子表示，曾向超過10家公司投遞履歷，獲得其中約有4家至5家公司的面試機會，並且如願錄取新儀公司的職務，從事財務/會計/稅務相關職類，特別有感的部分在於，她還發現碩士、學士在該行業的薪資差異高達4000元，「我覺得讀碩士與學士，對於薪水的調整幅度很大。」
至於面試過程如何主動談到傾向薪資？蔡姓女大生指出，以往的求職經驗，都是公司主動談到這個問題，他則習慣先用預期高出1000元至2000元來與資方討論，但在最近錄取的工作則是相比預期薪資高出4000元至5000元，而且公司沒有要求馬上入職，反倒承諾等她讀完兩年研究所後再進入公司，「公司也有給我一個提前入職的Offer（錄取通知），而不是碩士讀完工作就不見了，應該是更期待經驗累積、學識疊加的人才進到公司工作。」