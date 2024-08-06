「台鐵EMU3000列車」600輛全數交車 預計提升花東自強號運能54%
台鐵公司今（6）日在花蓮舉辦「第50編EMU3000型城際電聯車交車儀式」，象徵600輛該型新車全數交車完畢，也是繼520輛EMU900型通勤電車全數交車後，台鐵10年購車計畫中，第2款完全交車的新車種。
記者魏妤庭／台北報導
EMU3000型的內裝及外觀，由日籍設計師野末壯團隊與台鐵美學小組共同設計，以「靜謐移動 Silent Flow」為設計精神，簡約的設計風格，在當年度獲得日本Good Design Best 100的肯定，後續更獲得德國iF Design Award、Red Dot Design Award以及台灣Golden Pin等設計大獎。
EMU3000列車首次設置的商務車廂「騰雲座艙」，不僅相關服務媲美航空等級，也成為新自強號列車的「特色配備」，為出遊民眾提供不同乘坐體驗。
台鐵公司表示，EMU3000型全數投入營運，將再加開南半環及北半環跨線列車，預期可提升花東地區自強號運能54%。除了EMU3000型外，E500新電力機車也正加緊試車當中，後續E500電力機車頭也將牽引的新PP自強號，共同在台鐵環島路網上，提供旅客全新的輸運服務體驗。