經濟部長評論股災遭轟！郭智輝急強調：台灣產業能量非常強
全球股市劇烈震盪，台北股市也無法獨善其身，昨（5）日終場狠殺超過1800點，一口氣創下單日盤中最大跌幅、單日盤中最大跌點、以及單日收盤最大跌幅，以及單日收盤最大跌點等4大紀錄。對此，郭智輝昨日在出席活動前，針對全球景氣提出看法，他指出，面對全球股災，大家要有所準備，這是景氣循環的一部分，需密切景氣變動跟環境變動，環境影響景氣非常多，包括因為受到極端氣候影響，世界景氣都有變動。
記者鄭妤安/台北報導
此話一出，引發熱議，藍委李彥秀更批評，國發會剛發布景氣燈號為代表「景氣熱絡」的紅燈，代表景氣好，經濟部長非股市名嘴，不要「股災還加碼恐嚇人民」。
郭智輝今日出席「工研院創新科技成果」會後說明，自己非金管會的主管，股市部分，也非其業務，他強調，台灣產業能量非常強，今年上半年概估計台灣GDP，約成長3.91%，下半年可能會稍微趨緩，台灣還是持續在成長。
他接續表示，整個全球的產業景氣，事實上沒有往下走的現象，他對股價不是這麼熟悉，不過，就整個產業的層面來看，表現其實非常好。股票是短期，郭智輝再次重申「台灣產業強勁」，特別是在電子、資通訊、電子零組件，上半年都可以看到實際上的成績，很多公司在7月時都創下新高，「針對股市如何反應，我個人沒有研究，所以不便發表意見。」