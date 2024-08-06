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奧運金牌李洋撞臉蔡波能！對比圖曝光　蔡阿嘎本人認證：真的很像

▲近日有粉絲在Threads上貼出李洋（左）跟蔡波能（右）的照片做對比，照片曝光後引起粉絲熱議，連蔡阿嘎也現身留言認證。（圖／李洋、蔡波能臉書）
▲近日有粉絲在Threads上貼出李洋（左）跟蔡波能（右）的照片做對比，照片曝光後引起粉絲熱議，連蔡阿嘎也現身留言認證。（圖／李洋、蔡波能臉書）

記者許芷芸／綜合報導

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋，4日再次在巴黎奧運聯手奪下金牌，讓全台再次掀起麟洋旋風。近日有粉絲在Threads上貼出李洋跟蔡波能的照片做對比，驚呼2人十分相像，照片曝光後引起粉絲熱議，連蔡阿嘎也現身留言認證：「這樣對比好像！」

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李洋兒時照曝光　圓嘟嘟臉頰超可愛

日前李洋在社群平台分享多張小時候照片，自嘲：「我小時候真可愛，長大怎麼變成這樣。」照片中的李洋有著圓嘟嘟的臉頰，笑得十分燦爛，當時就掀起粉絲熱議，留言直呼：「小時候可愛，長大很帥啦」、「為什麼你的臉一點都沒變！」

▲李洋日前在網路上分享多張自己小時候的照片，可愛模樣令粉絲直呼：「都沒變！」（圖／李洋IG）
▲李洋日前在網路上分享多張自己小時候的照片，可愛模樣令粉絲直呼：「都沒變！」（圖／李洋IG）
李洋撞臉「蔡波能」　蔡阿嘎親自認證

而近日有粉絲在Threads貼出李洋跟蔡波能的對比圖寫下：「大家都在說李洋跟孫錫久很像，只有我覺得蔡波能才是跟李洋最像的嗎，神韻跟髮型都覺得他們好像，每次幫麟洋配加油，蔡波能的臉都會浮出來」

貼文曝光後吸引破萬人按讚留言：「終於有人說出我的感覺了」、「對啦！就是蔡波能，我看李洋就一直覺得好像跟某個人長得好像！」、「像到搞不清楚」、「髮型跟臉型超像」，連蔡阿嘎也現身留言回覆：「這樣對比好像！」

▲有粉絲在Threads上把李洋跟蔡波能小時候的照片做成對比圖，不少人紛紛驚艷：「很像」，連蔡阿嘎也現身回覆。（圖／Threads）
▲有粉絲在Threads上把李洋（上圖左、下圖右）跟蔡波能（上圖右、下圖左）小時候的照片做成對比圖，不少人紛紛驚艷：「很像」，連蔡阿嘎也現身回覆。（圖／Threads）

▲貼文吸引粉絲熱議，蔡阿嘎現身留言：「這樣對比好像！」（圖／Threads）
▲貼文吸引粉絲熱議，蔡阿嘎也現身留言：「這樣對比好像！」（圖／Threads）

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