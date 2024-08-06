奧運金牌李洋撞臉蔡波能！對比圖曝光 蔡阿嘎本人認證：真的很像
台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋，4日再次在巴黎奧運聯手奪下金牌，讓全台再次掀起麟洋旋風。近日有粉絲在Threads上貼出李洋跟蔡波能的照片做對比，驚呼2人十分相像，照片曝光後引起粉絲熱議，連蔡阿嘎也現身留言認證：「這樣對比好像！」
記者許芷芸／綜合報導
李洋兒時照曝光 圓嘟嘟臉頰超可愛
日前李洋在社群平台分享多張小時候照片，自嘲：「我小時候真可愛，長大怎麼變成這樣。」照片中的李洋有著圓嘟嘟的臉頰，笑得十分燦爛，當時就掀起粉絲熱議，留言直呼：「小時候可愛，長大很帥啦」、「為什麼你的臉一點都沒變！」
李洋撞臉「蔡波能」 蔡阿嘎親自認證
而近日有粉絲在Threads貼出李洋跟蔡波能的對比圖寫下：「大家都在說李洋跟孫錫久很像，只有我覺得蔡波能才是跟李洋最像的嗎，神韻跟髮型都覺得他們好像，每次幫麟洋配加油，蔡波能的臉都會浮出來」
貼文曝光後吸引破萬人按讚留言：「終於有人說出我的感覺了」、「對啦！就是蔡波能，我看李洋就一直覺得好像跟某個人長得好像！」、「像到搞不清楚」、「髮型跟臉型超像」，連蔡阿嘎也現身留言回覆：「這樣對比好像！」