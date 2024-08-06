奧運籃球／美國男籃若未奪金該如何？「惡漢」Barkley：不准回國

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生涯曾在1992巴塞隆納、1996亞特蘭大奧運會上，幫助美國男籃奪下金牌殊榮的傳奇球星「惡漢」Charles Barkley，稍早在Podcast節目上談到了如今美國男籃的奧運爭金前景。
當Barkley被問到如今的國際球隊，實力是否變得更為堅強，他表示：「100%，絕對是的，但他們仍然不如美國強。你拿走Jokic、Giannis （Antetokounmpo）和Luka（Doncic），這3人都是偉大的球員，Shai（Gilgeous-Alexander）也很出色，但我們仍然在每場比賽當中，都擁有接下來最好的10名球員。」
「沒有球隊會擁有比Jayson Tatum更好的替補球員，也沒有球隊的替補球員會強於Kevin Durant，國際籃球水準已經變高了，但是美國隊不拿金牌就從來沒有藉口。我們擁有最好的球隊、最好的球員，優勢相當明顯。」
「聽著，如果美國男籃最終不幸輸了，我們就不能讓他們回國。他們回不來，我已經告訴過他們了，他們不能回家。」Charles Barkley如此說到。
美國隊明凌晨出戰8強賽 將交手巴西
而美國隊在以小組第一之姿闖進到8強之後，將於台灣時間明（7）日星期三凌晨3：30分，對上來自中南美洲的勁旅巴西隊，巴西前一戰靠著火燙的外線手感，成功以102：84擊敗日本隊，實力同樣不容小覷。此戰勝出的隊伍將會闖進到4強，後續對手將會是另一場塞爾維亞與澳洲之間的勝隊。
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