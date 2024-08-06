奧運獎金「台灣30選手」確定領到！名單、金額整理　他獎金X1.5倍

奧運籃球／美國男籃若未奪金該如何？「惡漢」Barkley：不准回國

▲巴黎奧運男子籃球賽事，被視為是奪金大熱門的美國男籃，將要挑戰締造隊史奧運5連霸殊榮。而若他們最終奪金失利，「惡漢」Charles Barkley則直言不能讓他們回國。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運男子籃球賽事，被視為是奪金大熱門的美國男籃，將要挑戰締造隊史奧運5連霸殊榮。而若他們最終奪金失利，「惡漢」Charles Barkley則直言不能讓他們回國。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

2024巴黎奧運男子籃球賽事，被視為是奪金大熱門的美國男籃，將要挑戰締造隊史奧運5連霸殊榮，而他們在小組賽也展現驚人的團隊實力，接連輕取塞爾維亞、南蘇丹、波多黎各，也以分組第一晉級到8強賽事，下場比賽將要交手巴西隊。而被問到如果夢幻隊最終奪金失利，意外丟掉金牌，他們會面臨怎樣的處境，對此「惡漢」Charles Barkley則直言：「如果美國男籃最後輸了，我們就不能讓他們回國。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國男籃若奪金失利　惡漢直言不准回美國

生涯曾在1992巴塞隆納、1996亞特蘭大奧運會上，幫助美國男籃奪下金牌殊榮的傳奇球星「惡漢」Charles Barkley，稍早在Podcast節目上談到了如今美國男籃的奧運爭金前景。

當Barkley被問到如今的國際球隊，實力是否變得更為堅強，他表示：「100%，絕對是的，但他們仍然不如美國強。你拿走Jokic、Giannis （Antetokounmpo）和Luka（Doncic），這3人都是偉大的球員，Shai（Gilgeous-Alexander）也很出色，但我們仍然在每場比賽當中，都擁有接下來最好的10名球員。

「沒有球隊會擁有比Jayson Tatum更好的替補球員，也沒有球隊的替補球員會強於Kevin Durant，國際籃球水準已經變高了，但是美國隊不拿金牌就從來沒有藉口。我們擁有最好的球隊、最好的球員，優勢相當明顯。」

「聽著，如果美國男籃最終不幸輸了，我們就不能讓他們回國。他們回不來，我已經告訴過他們了，他們不能回家。」Charles Barkley如此說到。

美國隊明凌晨出戰8強賽　將交手巴西　

而美國隊在以小組第一之姿闖進到8強之後，將於台灣時間明（7）日星期三凌晨3：30分，對上來自中南美洲的勁旅巴西隊，巴西前一戰靠著火燙的外線手感，成功以102：84擊敗日本隊，實力同樣不容小覷。此戰勝出的隊伍將會闖進到4強，後續對手將會是另一場塞爾維亞與澳洲之間的勝隊。


更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

奧運籃球／Joel Embiid為何代表美國出戰？直言：這裡對我更舒適

奧運籃球／Edwards成美國擊敗波多黎各功臣！8強賽夢幻隊對手出爐

奧運籃球／灌籃高手真人版！河村勇輝就像宮城　井上雄彥也說讚

奧運籃球／日本籃球水準已「脫亞入歐」　Batum：他們非常可怕

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選