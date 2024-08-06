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歪腦筋動到神明頭上！陸碩士「智慧犯案」當活佛　得手13萬香油錢

▲日前在中國陝西省寶雞市的某寺廟，功德箱內的香油錢金額突然銳減，調閱監視器後，發現一名男子將自己的收款QR Code掉包。（圖／翻攝抖音）
▲日前在中國陝西省寶雞市的某寺廟，功德箱內的香油錢金額突然銳減，調閱監視器後，發現一名男子將自己的收款QR Code掉包。（圖／翻攝抖音）

記者潘毅／綜合報導

人在做，不只神明在看，監視器也全都拍到了！日前在中國陝西省寶雞市的某寺廟，功德箱內的香油錢金額突然銳減。廟方調閱監視器後，發現一名男子將自己的收款QR Code掉包，竊取了來自信眾的3萬人民幣（約新台幣13萬7千元）的香油錢。這起「智慧犯案」被「神眼」全程記錄，最後成為一場笑話。

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高材生自作聰明！冒充神明收香油錢慘遭「天譴」

由於中國大陸電子支付普及，許多民眾已不再攜帶現金出門，寺廟也隨之變革，在功德箱上貼上QR Code，信眾可以用手機掃描奉上香油錢。然而，陝西寶雞市的法門寺最近發現，香油錢金額銳減至0元，廟方立即調閱監視器查明原因。

▲高材生犯案後還向神明跪拜好幾次，以求心安。（圖／翻攝抖音）
▲高材生犯案後還向神明跪拜好幾次，以求心安。（圖／翻攝抖音）
監視器畫面顯示，一名可疑男子趁著四下無人時，不斷跪拜後，開始動手撕下功德箱上的QR Code，並貼上自己的收款QR Code，執行「智慧犯案」，將信眾的香油錢納入自己的口袋。

廟方發現這荒唐行為後，立即報警。警方調查發現，該男子竟是中國名校法律碩士，目前仍是學生身份。他先前已在四川、重慶、陝西等地的寺廟用同樣手法竊取香油錢，總額達3萬多人民幣（約新台幣13萬7千元）。

▲智慧犯案的過程全被拍下來，也讓高材生「成佛之旅」告一段落。（圖／翻攝抖音）
▲智慧犯案的過程全被拍下來，也讓高材生「成佛之旅」宣告落幕。（圖／翻攝抖音）
目前，法門寺警方已逮捕涉案大學生，並截獲贓款。涉及四川和重慶的寺院盜竊案件，寶雞警方也已聯繫相關寺院，將款項返還。

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