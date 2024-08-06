開箱必勝客情人節新口味！最強月老加持紅線愛心披薩　試吃超意外

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搶眼外型再度掀起網友熱論，有粉絲稱讚「好可愛」、「以為裡面夾小熊軟糖」，但也有網友擔心「紅線一咬就斷 要確定捏」，還有人覺得造型乍看神似宮崎駿筆下的「王蟲」、或「福壽螺卵」，該不會一年一度浪漫的七夕情人節又翻車吧。
《NOWnews今日新聞》記者為幫大家勇敢追愛，火速衝第一個來開箱，還約了一票同事壯膽試吃，沒想到大家都沒被外型嚇退，分享香濃的芝心起司內餡搭配軟Q草莓麻糬，鹹甜滋味還蠻合拍；意外的是，本以為萬無一失的芝心起司，被認為有點太乾，反而鮮豔的「紅線」讓不少人點頭，草莓麻糬味道算是有給過。
而且吃起來真心軟Q的草莓麻糬，還有同事忍不住試著拉絲，不是剛出爐、也能輕鬆拉長約7～8公分，好吃又好玩（咦）。雖然有一秒被圈粉的同事連續吃了兩塊，不過多數人表示「大概一塊就夠了」、「可以約大家聚餐一起當甜點吃」。
必勝客「紅餡芝心披薩」即日起至8月11日限時限量只在七夕開賣，單點249元；到全台限定30間月老門市創意合照、並完成上傳官方粉專等任務，還能抽獎「台中樂成宮月老祝福過的紅線」。
另外，甜點品牌LADY M則為今年七夕情人節打造愛心造型的提拉米蘇千層，片片疊上使用頂級法芙娜巧克力製成的薄透蛋皮，再層層抹入義大利馬斯卡彭乳酪與鮮奶油調製而成的內餡，中間再夾有一層鬆軟的巧克力海綿蛋糕口感鬆軟，最後撒上帶有微苦可可粉，8月10日一日限定販售420元，只開放台北旗艦店、台北晶華店、遠百信義店、遠百板橋店、遠百竹北店、台中誠品480店、台中LaLaport店現場購買。