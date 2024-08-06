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開箱必勝客情人節新口味！最強月老加持紅線愛心披薩　試吃超意外

▲七夕情人節必勝客開賣新口味「紅餡芝心披薩」，找來全台最靈驗月老「台中樂成宮」加持祝福，以草莓麻糬打造史上第一條可以吃的「紅線」幫脫單，開箱試吃結果超意外。（圖／記者蕭涵云攝）
▲七夕情人節必勝客開賣新口味「紅餡芝心披薩」，找來全台最靈驗月老「台中樂成宮」加持祝福，以草莓麻糬打造史上第一條可以吃的「紅線」幫脫單，開箱試吃結果超意外。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

七夕情人節想脫單又有新招，必勝客開賣新口味「紅餡芝心披薩」，找來全台最靈驗月老「台中樂成宮」加持祝福，以草莓麻糬打造史上第一條可以吃的「紅線」，雖然有網友笑喊「紅線一咬就斷 要確定捏」，又被覺得撞臉宮崎駿筆下角色，但《NOWnews今日新聞》記者幫大家勇敢追愛、衝第一個來開箱，一票同事試吃結果超意外。

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必勝客有備而來！2024七夕情人節找上被網友票選為全台最靈驗的台中月老廟「樂成宮」合作，打造史上第一個可以吃的「紅餡芝心披薩」，愛心造型放滿必勝客經典濃郁牽絲芝心，再搭配由草莓麻糬紅餡圍起外圈，寓意吃了就能牽起戀人緣分，彷彿粉紅泡泡一秒降臨。

搶眼外型再度掀起網友熱論，有粉絲稱讚「好可愛」、「以為裡面夾小熊軟糖」，但也有網友擔心「紅線一咬就斷 要確定捏」，還有人覺得造型乍看神似宮崎駿筆下的「王蟲」、或「福壽螺卵」，該不會一年一度浪漫的七夕情人節又翻車吧。

▲必勝客最新口味「紅餡芝心披薩」，外圈草莓麻糬成為焦點。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客最新口味「紅餡芝心披薩」，外圈草莓麻糬成為焦點。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「紅餡芝心披薩」裡又是芝心起司、又是草莓麻糬，切時很有Q韌度。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「紅餡芝心披薩」裡又是芝心起司、又是草莓麻糬，切時很有Q韌度。（圖／記者蕭涵云攝）
《NOWnews今日新聞》記者為幫大家勇敢追愛，火速衝第一個來開箱，還約了一票同事壯膽試吃，沒想到大家都沒被外型嚇退，分享香濃的芝心起司內餡搭配軟Q草莓麻糬，鹹甜滋味還蠻合拍；意外的是，本以為萬無一失的芝心起司，被認為有點太乾，反而鮮豔的「紅線」讓不少人點頭，草莓麻糬味道算是有給過。

而且吃起來真心軟Q的草莓麻糬，還有同事忍不住試著拉絲，不是剛出爐、也能輕鬆拉長約7～8公分，好吃又好玩（咦）。雖然有一秒被圈粉的同事連續吃了兩塊，不過多數人表示「大概一塊就夠了」、「可以約大家聚餐一起當甜點吃」。

▲之前就已經出現過的必勝客愛心披薩，這次是七夕限定「紅線」造型。（圖／記者蕭涵云攝）
▲之前就已經出現過的必勝客愛心披薩，這次是七夕限定「紅線」造型與口味。（圖／記者蕭涵云攝）
▲想不到草莓麻糬紅餡很有韌性，想必可以纏纏久久幫忙牽起戀人緣分。（圖／記者蕭涵云攝）
▲想不到草莓麻糬紅餡很有韌性，想必可以纏纏久久幫忙牽起戀人緣分。（圖／記者蕭涵云攝）
必勝客「紅餡芝心披薩」即日起至8月11日限時限量只在七夕開賣，單點249元；到全台限定30間月老門市創意合照、並完成上傳官方粉專等任務，還能抽獎「台中樂成宮月老祝福過的紅線」。

另外，甜點品牌LADY M則為今年七夕情人節打造愛心造型的提拉米蘇千層，片片疊上使用頂級法芙娜巧克力製成的薄透蛋皮，再層層抹入義大利馬斯卡彭乳酪與鮮奶油調製而成的內餡，中間再夾有一層鬆軟的巧克力海綿蛋糕口感鬆軟，最後撒上帶有微苦可可粉，8月10日一日限定販售420元，只開放台北旗艦店、台北晶華店、遠百信義店、遠百板橋店、遠百竹北店、台中誠品480店、台中LaLaport店現場購買。

▲LADY M七夕情人節一日限定「心型提拉米蘇千層」420元。（圖／LADY M提供）
▲LADY M七夕情人節一日限定「心型提拉米蘇千層」。（圖／LADY M提供）

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